À Hong Kong, France VII entend poursuivre sur la lancée de sa victoire à Los angeles pour ancrer son statut de nation forte.

Un mois et deux jours après le couronnement tant attendu et célébré de Los Angeles, France VII reprend son tour du monde en Asie. Du côté de la Mecque de la discipline, depuis 1976, pour une étape décidément pas comme les autres : "C’est un tournoi que l’on connaît bien et que l’on aime beaucoup, avec une bonne atmosphère et dans un stade mythique, et il y a une donnée qui s’ajoute cette année : on a appris que ce serait la dernière fois que l’on jouerait dans ce stadium, évoque Varian Pasquet. Il va être détruit et, la saison prochaine, le tournoi se disputera dans un autre stade, encore plus grand. C’est un privilège d’être là pour la dernière d’une enceinte aussi particulière." Pour l’occasion, les 40 000 places du Hong Kong Stadium seront occupées sur les trois jours pour une affluence totale chiffrée à 120 000 spectateurs. Pour les Bleus, ce tournoi sera aussi différent de par leur statut de vainqueur de l’étape précédente.

"On n’est pas rassasié"

L’ancien centre du Stade français et ses partenaires se savent attendus : "Les regards vont être tournés vers nous. Les autres équipes vont vouloir prouver que si l’on a gagné, c’est parce qu’il y avait Antoine Dupont, que l’on avait une star. Antoine a apporté beaucoup de choses, c’est indéniable, mais nous avons aussi construit plein de choses depuis des années pour en arriver là. Pour cette étape, on a encore un très bel effectif. Les autres vont avoir "la dalle" mais nous aussi. Dans notre tête, c’est comme si on repartait de zéro."

Avec une confiance en hausse et une détermination intacte : "Je sens que ce groupe a envie de plus, reprend l’homme à tout faire de la sélection tricolore. Il n’est pas du tout rassasié et entend bien assumer son statut de quatrième mondial et de gagnant." Les troupes de Jérôme Daret devront être à la hauteur de leurs promesses pour s’extirper d’une poule qui les verra monter crescendo en termes d’adversité, du Canada au Fidji en passant par l’Australie de Michael Hooper. Ils en ont assurément les moyens, Antoine Dupont ou non : "Il faudra que l’on pose du contenu et que l’on déploie notre jeu, se projette Varian Pasquet. On a besoin de gagner en confiance sur des aspects de notre jeu offensif tout en gardant de hauts standards sur la discipline et la défense."

Ce dernier secteur avait été crucial dans l’épopée californienne. Il faudra encore plus pour ressortir grandi de La Mecque du rugby à VII. Et en vue des prochains grands objectifs de la troupe de Jérôme Daret.