Diabolique en matchs de poule de Champions Cup, et malgré le retour en forme de Julien Marchand qui a fini le Tournoi des 6 Nations titulaire, Peato Mauvaka devrait débuter dimanche face au Racing 92.

Beaucoup diront que c’est un problème de riches. Et ce ne sont pas Ugo Mola ou Fabien Galthié qui prétendent le contraire, eux qui bénéficient des talents de Julien Marchand et Peato Mauvaka au poste de talonneur. Une force immense, incomparable même puisque les deux font partie des meilleurs du monde dans leur domaine, mais aussi un casse-tête parfois tant il peut être dur de trancher entre l’un ou l’autre. La spécificité du talonneur étant qu’il n’y a pas de place pour tout le monde en même temps sur le terrain… "Quand vous avez Neymar et Mbappé qui jouent au même poste, vous pouvez les mettre à côté au foot. On ne peut pas au rugby, donc ils se partagent un peu le temps de jeu", avait un jour argumenté Mola.

Reste que la complémentarité entre Marchand et Mauvaka est évidente, tant leurs qualités sont uniques en leurs genres. Le premier est un combattant hors pair, sans égal dans les zones de ruck et en conquête, tandis que le deuxième possède une technique individuelle, alliée à une puissance naturelle, certainement jamais vue chez un autre numéro 2 français. "Julien nous amène des choses dans le leadership, la capacité à fédérer autour de lui, avait aussi expliqué Ugo Mola. Peato est un gamin brillant rugbystiquement, il sait tout faire, même s’il a cette nonchalance qui lui coûte parfois." Jusque-là, leurs profils respectifs ont régulièrement dessiné une forme de hiérarchie.

C’était très clair chez les Bleus, sous l’ère Galthié, avec Marchand qui débutait systématiquement et Mauvaka qui finissait les matchs. Une doublette qui a fonctionné à merveille. Mais la blessure du Haut-Pyrénéen, lors du premier rendez-vous de la dernière Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, avait bouleversé les plans, et le Calédonien fut stratosphérique sur la suite de la compétition dans la peau du titulaire. Sûrement le meilleur Bleu du Mondial. Mais s’il a encore commencé les trois premières rencontres du Tournoi des 6 Nations malgré le retour de Marchand, c’est ce dernier qui a repris sa place au pays de Galles et contre l’Angleterre.

"Je préfère commencer"

En club, les choses sont moins figées ces dernières saisons même si, lorsque les deux étaient disponibles sur des matchs éliminatoires, Marchand a plus souvent démarré que son acolyte. Pour autant, Mauvaka avait été titulaire lors du barrage gagné contre La Rochelle à Ernest-Wallon en juin 2022. Et il l’avait surtout été, profitant de blessure ou suspension de son partenaire, lors de la finale de Top 14 en 2019 ou celle de Champions Cup en 2021, avec des récitals à la clé. Là, grâce à la rotation effectuée ces récentes semaines par le staff, les deux sont à 100 %. La question de la concurrence se pose à nouveau…

A priori, Peato Mauvaka devrait débuter aux côtés de Cyril Baille et Dorian Aldegheri en première ligne. Un choix qui se justifie amplement, puisque l’intéressé fut particulièrement impressionnant durant les quatre matchs de poule de Champions Cup, avec notamment une "masterclass" sur la pelouse de l’Ulster. "Avec Julien, on tournait déjà souvent à Toulouse, confiait Mauvaka en février dans ces colonnes. Je pouvais débuter aussi. Ça dépendait de certains matchs, et de la forme de chacun. […] Quand tu rentres en cours de match, tu sais que les joueurs sont déjà dans le dur, et tu arrives sur le terrain aux côtés de tes coéquipiers avec de la fraîcheur et de la bonne humeur. […] Mais je suis comme tout le monde, je préfère commencer."

Ce sera sûrement le cas dimanche. Mais, en cas de succès, le quart aura lieu le week-end suivant, et s’il y a bien un poste où l’encadrement peut se permettre de changer sans grand danger…