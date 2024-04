Le printemps est là et la phase finale de Champions Cup aussi ! Pour ces duels couperets, auxquels participent de nombreux clubs français, découvrez les compositions d'équipes probables pour leurs matchs respectifs !

Champions Cup

Stormers - La Rochelle

Stormers : En forme mais en "crise" à un poste

Surfant sur une série de sept succès en huit sorties, toutes compétitions confondues, depuis le succès en phase de poules face aux Rochelais (21-20), la franchise sud-africaine s’apprête à enchaîner une troisième réception ce samedi au DHL Stadium. Où elle vient de battre, fin mars, l’Ulster (13-7) et Edimbourg (43-21) pour se hisser à la cinquième place de l’United Rugby Championship. Face à La Rochelle, les Stormers devraient pouvoir compter sur leur capitaine Moerat et tous leurs champions du monde 2023 : Libbok, Willemse, Malherbe et Fourie qui, bien qu’éloigné des terrains depuis un mois, s’est entraîné normalement cette semaine. En décembre, seul le pilier droit manquait à l’appel. Pour rebondir sur la première ligne, le staff sud-africain n’hésite pas a décrété la « crise » au poste de pilier gauche, victime d’une hécatombe. Sithole, Vermaak, Blose et Gqoboka désormais tous blessés, la province a dû rapatrier en urgence Leon Lyons, prêté à Griquas. En l’attente de l’arrivée d’un joker médical, elle s’en remet au vétéran Brok Harris, 39 ans.



La composition probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Nowell ou Thomas, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Cancoriet, 8. Alldritt (cap.), 6. Botia ; 5. Skelton, 4. Lavault ou Dillane ; 3. Atonio, 2. Lespiaucq, 1. Sclavi.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Penverne, 18. Kuntelia, 19. Dillane ou Lavault, 20. Boudehent, 21. Berjon, 22. Reus, 23. Thomas ou Nowell.

Bordeaux-Bègles - Saracens

La composition probable de Bordeaux-Bègles 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert ou Garcia, 9. Lucu (cap.) ; 7. Miquel, 8. Tatafu, 6. Samu ; 5. Coleman, 4. Cazeaux ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Latterrade ou Maynadier, 17. Kaulashvili, 18. Sadie, 19. Douglas, 20. Jolmès ou Ricard, 21. Diaby ou Petti, 22. Lesgourgues, 23. Uberti.



Saracens : Maro Itoje de retour, fin de saison pour Christie

Le troisième ligne international écossais des Saracens, Andy Christie, a été victime d’une fracture du bras lors de la défaite de son équipe face à Northampton le week-end. C’est un coup dur pour la formation londonienne qui perd un de ses titulaires pour toute la fin de saison. En revanche, le deuxième ligne du XV de la Rose, Maro Itoje, a pu reprendre l’entraînement sans aucun problème cette semaine et il postule donc pour ce huitième de finale de Champions Cup. Il n’avait pas pu jouer avec les Saracens depuis la fin du Tournoi des 6 Nations mais selon son entraîneur, Kevin Sorrell, il sera opérationnel ce samedi : "Nous devrions profiter de son expérience dans ces grands matchs. Il a disputé des finales, des demi-finales et des Coupes du monde et il a l’expérience des matchs dans des environnements hostiles, lorsque la foule est agitée et en délire. Il faut savoir gérer cela et essayer de garder son sang-froid, donc c’est toujours bien d’avoir un joueur comme lui qui a déjà vécu ce genre d’expériences."

Bulls - Lyon

Bulls privés de Van Staden ?

Bulls : Pour leur quatrième confrontation en deux saisons (Lyon mène deux victoires à une), au tour des Sud-Africains des Vodacom Bulls d’accueillir les Français du Lou. Au Loftus Versfeld Stadium, le Lou va se frotter à la crème de cette province de Pretoria. « Ils ont un groupe quasiment au complet, ils ont du choix, note l’un des entraîneurs lyonnais Arnaud Héguy. Ils ont fait un gros match contre le Leinster et leur suite de championnat n’est pas simple non plus. » Devant à la pause (12-14) et dominateurs en mêlée, les Sud-Africains ont toutefois fini par craquer dans le deuxième acte face au Leinster, pour un revers 33-14 lors de la 13e journée de l’United Rugby Championship. Dans cette partie, ils ont perdu le troisième ligne champion du monde Marco Van Staden à la 21e minute, touché au genou alors qu’il plaquait Ronan Kelleher. Avec cette défaite à Dublin, les Bulls viennent de glisser de la 2e à la 3e place de l’URC. C’est leur premier revers en sept matchs depuis janvier. Après la Champions Cup, ils enchaîneront l’accueil du Munster (4e de l’URC) et des Ospreys (7e) d’ici fin avril.



La composition probable de Lyon : 15. Abrahams ; 14. Mignot ou Dumortier, 13. Parisien, 12. Godwin, 11. Ioane ; 10. Jackson, 9. Page-Relo ; 7. Saghinadze, 8. Taufua (cap.), 6. Botha ; 5. Goujon ou Guillard, 4. William ; 3. Tafili, 2. Marchand, 1. Devisme ou Rey.

Remplaçants : 16. Charcosset ou Coltman, 17. Rey ou Devisme, 18. Simutoga ou Bamba, 19. Guillard ou Goujon, 20. Okuya ou Gouzou, 21. Rimet, 22. Smith ou Tchaptchet, 23. Maraku.

Toulouse - Racing 92

La composition probable de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Mallia, 13. Costes ou Barassi ou Chocobares, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. R. Arnold ou Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Neti, 18. Merkler, 19. Brennan, 20. Flament ou R. Arnold, 21. T. Ntamack, 22. Graou ou A. Retière, 23. Barassi ou Costes ou Chocobares.

La composition probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Arundell, 13. Fickou (cap.), 12. Chavancy, 11. Naituvi ; 10. Tedder, 9. Le Bail ; 7. Kolisi, 8. Joseph, 6. Woki ; 5. Rowlands, 4. Chouzenoux ; 3. Gomes Sa, 2. Tarrit ou Narisia, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Narisia ou Tarrit, 17. Nyakane, 18. Laclayat, 19. Palu, 20. Sanconnie, 21. Diallo, 22. Saili, 23. Wade.

Challenge Cup

Clermont - Cheetahs

La composition probable de Clermont : 15. Newsome, 14. Delguy, 13. Darricarrère, 12. Moala, 11. Raka ou Jurand, 10. Belleau, 9. Bézy (cap.), 7. Dessaigne ou Yato, 8. Sowakula, 6. Fischer, 5. Simmons, 4. Lanen ou Lavanini, 3. Slimani, 2. Fainga’a, 1. Beria.

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Bibi Biziwu, 18. Dzamanashvili, 19. Lanen ou Jedrasiak, 20. Tixeront, 21. Jauneau, 21. Giral, 23. Rozière.

Cheetahs : Des Cheetahs sur deux tableaux… en deux jours

La situation semble trop ubuesque mais elle est bien réelle. Alors que les Cheetahs joueront leur huitième de finale de Challenge Cup à Clermont, samedi, le club de Bloemfontein sera également sollicité en SA Cup… ce vendredi. Face au changement de calendrier sud-africain, avec le lancement de la Currie Cup en juillet, les Cheetahs jouent cette nouvelle compétition provinciale en même temps que la Challenge Cup. Dans ce contexte, l’entraîneur en chef, Hawies Fourie, devra faire un choix de joueurs et sacrifier l’une des deux compétitions. Un avantage de plus pour les Clermontois…

Montpellier - Ulster

La composition probable de Montpellier : 15. Bouthier ou De Nardi ; 14. Ngandebe, 13. Bridge ou Lucas, 12. Serfontein, 11. Lam ; 10. Darmon, 9. Eymeri ; 7. Bécognée, 8. Simmonds, 6. Doumenc ; 5. Willemse (cap.), 4. Verhaeghe ; 3. Williams, 2. Tolofua, 1. Fichten.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Forletta, 18. Japaridze, 19. Chalureau ou Duguid, 20. Dakuwaqa, 21. Foursans-Bourdette, 22. Lucas ou Bridge, 23. De Nardi ou Bouthier.



Ulster : Des Nord-Irlandais dans le dur

Les Nord-Irlandais reviennent d’une tournée éprouvante en Afrique du Sud où ils ont défié et perdu tour à tour contre les Sharks de Durban (22-12) et les Stormers du Cap (13-7). Si l’on prend un peu de recul, les Ulstermen ne sont pas sur une bonne dynamique car ils ne comptent qu’une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Résultat, ils ont rétrogradé à la septième place de l’URC. En plus, le club est pollué par la polémique du possible départ anticipé de Steven Kitshoff.

Edimbourg - Bayonne

Édimbourg : Des blessés et deux défaites en Afrique du Sud

Si la liste des blessés est fournie, Bennett (commotion), Boffelli (dos), Crosbie (épaule), Graham (aine), Hislop (genou), Paterson (pied), Steele (hanche), Sweerney (aine) et Young (cheville), les cadres internationaux écossais (Van der Marwe, Schoeman, Ashman et Richie), qui ont repris du service la semaine dernière, après avoir goûté au repos suite au Tournoi des 6 Nations, seront présents. Tout comme Ben Healy, le meilleur buteur et réalisateur de l’URC. L’équipe de Sean Everitt, qui revient d’une tournée en Afrique du Sud en championnat, où elle a rencontré les Stormers (défaite 43-21) et les Sharks (défaite 23-13), s’est donnée pour mission de l’emporter devant son public ce samedi.



La composition probable de Bayonne : 15. Callandret ; 14. Pourailly, 13. Martocq, 12. Lestrade, 11. Megdoud ; 10. Spring, 9. Rouet ; 7. Héguy (cap.), 8. Ariceta, 6. Bourdeau ; 5. Leindekar, 4. Ceyte ; 3. Scholtz, 2. Giudicelli, 1. Béthune.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Castillon, 18. Villar, 19. Mikautadze, 20. Huguet, 21. Labarbe, 22. Dolhagaray, 23. Buliruarua.

Pau - Connacht

La composition probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Carol, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. J. Simmonds, 9. Robson ; 7. Hamonou, 8. Zegueur, 6. Puech (cap.) ; 5. Tagitagivalu, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Fisi’ihoi.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Parrou, 18. Papidze, 19. Cummins, 20. Metz, 21. Hewat, 22. Daubagna, 23. Despérès.

Connacht : Aki et Bealham seront là

Le Connacht occupe la dixième place de l’URC et peut encore viser une place en quart de finale, comme en Challenge d’ailleurs. La province de Limerick va récupérer ses deux internationaux Bundee Aki et Finaly Bealham, laissés au repos après le Tournoi des 6 Nations. Caolin Blade (tendon d’Achille), Dylan Tierney-Martin (cou), John Porch (genou) et Sean O’Brien (cuisse) ont repris l’entraînement et postulent. En revanche, le Connacht devra se passer de Sean Jansen (adducteur), Byron Ralston (cheville), Michael McDonald (pied) et Diarmuid Kilgallen (épaule). Oisin Dowling, Mack Hansen et Santiago Cordero sont absents de longue durée.