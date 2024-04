Longtemps, très longtemps, le Racing a cherché son Will Skelton. Depuis l’arrivée de l’international gallois Will Rowlands, il l’a semble-t-il trouvé…

Le sujet du "numéro 5", au Racing, est plutôt sensible. Au vrai, il y a même des lunes que le club des Hauts-de-Seine cherche sa poutre, son mât ou son Will Skelton, pour caricaturer à l’extrême. Depuis que le malabar néo-zélandais Dominic Bird (2,06 m et 138 kg) a quitté la banlieue ouest il y a presque trois ans, les dirigeants franciliens prospectent, chinent et tergiversent.

Ils avaient d’abord arraché Baptiste Pesenti (1,98 m et 120 kg) à la Section paloise pour plusieurs centaines de milliers d’euros mais celui-ci, indiscipliné et souvent blessé, ne s’imposa jamais vraiment sous le maillot ciel et blanc. Était alors venu le tour de Veikoso Poloniati (2,03 m et 138 kg), débarqué du Super Rugby lesté d’une très belle réputation : bien que surpuissant balle en mains, le titan de la franchise Moana Pasifika n’a pu trouver sa place dans l’effectif du Racing, probablement freiné en cela par une sévère propension à prendre des cartons de toutes les couleurs possibles. Quant à Boris Palu, pourtant prometteur, il n’a pas encore fait exploser son plafond de verre.

De toute évidence, l’épineux sujet du "numéro 5" a donc été scellé avec la récente arrivée au club du Gallois Will Rowlands (32 ans, 2,03 m et 130 kg) : rompu au rythme du rugby international (34 sélections avec les Diables Rouges), très mobile, précieux en mêlée fermée et propre sous les renvois, l’ancien joueur des Dragons a considérablement densifié le paquet d’avants francilien et s’y est depuis plusieurs mois installé comme un indiscutable titulaire.

Un parcours surprenant

Au-delà d’être un diable de deuxième ligne, Rowlands possède aussi un parcours pour le moins surprenant… Né à Londres d’un père gallois, il a touché ses premiers ballons au collège de Rugby dans les Midlands, là même où fut créé ce sport, avant d’accomplir de longues études d’économie à Oxford. "Après avoir étudié là-bas, expliquait-il récemment à nos confrères du Daily Mail, je suis parti en Afrique du Sud puis au Canada, où j’ai tenté de gagner un peu d’argent sans visa." Will Rowlands, qui parlait français avant d’arriver au Racing, aurait dû, après avoir étudié la finance à Oxford, intégrer la City londonienne, où se joue en partie le sort quotidien de l’économie occidentale. Alors démarché par les Wasps, lesquels lui offrirent en 2014 son premier contrat professionnel, il décida finalement de repousser son entrée dans le monde de la finance, un univers qu’il devrait donc embrasser à la fin de son contrat au Racing, d’ici deux ans.

Féru de "macroéconomie", le deuxième ligne gallois, titularisé lors de quatre des cinq matchs disputés par les hommes de Gatland en Coupe du monde ou au fil du dernier Tournoi, livrait d’ailleurs dans la même interview une vision pour le moins intéressante sur la crise économique actuellement traversée par le rugby : "Pour croître à nouveau, notre sport a besoin à sa tête de véritables experts, pas seulement d’anciens joueurs aimant le jeu et ayant une idée de la façon dont il devrait être géré au niveau local." Pour le reste, on est quelques-uns à attendre ses retrouvailles avec Emmanuel Meafou, qu’il a récemment croisé à Cardiff mais sous un autre maillot, avec une excitation non-feinte…