Consultant Midi Olympique, l’ancien international Xavier Garbajosa a choisi de s’attarder sur la superbe combinaison de la Section paloise qui permit à Émilien Gailleton de marquer le premier essai du match opposant Pau au Stade toulousain. Il évoque aussi les qualités collectives de la section paloise.

"Une fois n’est pas coutume, on va mettre en avant une équipe qui a perdu mais qui a montré un beau visage, en l’occurence la Section paloise. Pau est une équipe en construction, avec une équipe jeune, un manager, Sébastien Piqueronies, qui amène la structuration d’un projet au long cours, une chose qui n’est pas simple dans notre époque où le turnover des staffs est très rapide. Collectivement, à Ernest-Wallon, les Palois ont donné une belle image collective. Et ce n’est pas la première fois : elle est séduisante et dégage un état d’esprit. Ils marquent en premier par Gailleton et derrière, Toulouse marque trois fois de suite. Là, tu peux te dire que ça va être compliqué. Mais comme dans tous leurs matchs, les Palois font preuve de résilience. Ils sont parfois menés, mais parviennent toujours à trouver des solutions.

Et même s’ils marquent encore deux essais sur interception, la Section paloise n’est pas qu’une équipe de contre, même si le profil de cette équipe jeune et enthousiaste semble adorer ces ballons de contre-attaque avec des garçons aussi rapides qu’Attissogbe, Carol, Ezeala ou Gailleton. Elle sait bien jouer au rugby, comme le prouve ce premier essai marqué par Gailleton et superbement amené : sur une touche à 6 qui leur permet de sortir un troisième ligne, Toulouse défend en face avec Antoine Dupont, Jack Willis, Santiago Chocobares et Pierre-Louis Barassi sur l’extérieur. Sur la passe 9-12 qui va à Nathan Decron, Dupont fait l’effort de coulisser rapidement pour aller le chercher mais Willis est aspiré par l’appel de Decron. Résultat, ils sont deux sur le même joueur et Chocobares se retrouve un peu isolé.

L’Argentin doit donc choisir, et Barassi se retrouve à gérer deux dossiers en même temps : l’arrivée de Gailleton qui vient main-main et un autre Palois qui arrive dans le dos. Au moment où Barassi serre l’intervalle, il contraint Despérès à faire un choix mais il se décale légèrement vers l’extérieur. C’est là où Gailleton arrive plein fer dans le petit intervalle et avec sa vitesse, il franchit sans peine. C’est vachement bien joué. C’est joué au cordeau, c’est limpide et technique. L’exécution est bonne, les appels aussi. Ce qui me plaît aussi, c’est la capacité de cette équipe à se projeter devant. On l’a vu sur le quatrième essai : un ballon de récupération, grand jeu au pied tapé devant et tout le monde se projette dans le camps adverse pour mettre de la pression. On les a aussi vus capables d’être hermétiques en défense, de faire des plaquages offensifs, de rester en place tout en montant fort.

Whitelock ? Cela me rappelle l’arrivée de Victor Vito à la Rochelle

On voit une vraie solidarité dans cette équipe. On note aussi la profondeur de son effectif, car le staff avait procédé à une petite rotation en alignant de jeunes joueurs. Mais leur effectif possède une belle diversité : on a des jeunes comme je l’ai dit, mais aussi des mecs expérimentés comme la famille Whitelock qui doit amener son professionnalisme, exactement comme on l’avait vécu à La Rochelle avec l’arrivée de Victor Vito. Il ne gagnait pas les matchs tout seul bien sûr, mais il avait une vraie plus-value dans le travail, l’entraînement, l’approche des matchs, l’exigence du haut niveau..."