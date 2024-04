Après avoir fait le coup de la panne durant cinq journées, les joueurs de Christchurch ont gagné leur première rencontre de la saison face aux Chiefs. Une folle remontée reste possible !

Quand Willi Heinz a envoyé la balle d’un grand coup de pied en ballon mort pour mettre un terme à la rencontre, il y a eu quelques accolades, des sourires mais surtout beaucoup de soulagement chez les Crusaders. Tant habitués à l’ivresse de la victoire, ils n’y avaient pas encore goutté avant ce succès 37-26 contre des Chiefs. Sans succès après cinq journées, c’était le pire début de saison de l’histoire du Super Rugby pour un champion sortant.

Les joueurs de Christchurch ont tout de suite pris la maîtrise du match, dans le sillage du très bon Noah Hotham. "Quelle performance pour un gamin de 20 ans ! Il a mené et dicté le plan de jeu sur lequel l’équipe d’entraîneurs a énormément travaillé", a lancé, impressionné, Rob Penney, le coach des Crusaders. Le demi de mêlée de 20 ans est parti petit côté, a semé plusieurs défenseurs à la course avant de trouver Chay Fihaki d’une passe au pied (5e). Il a ensuite tout bonnement offert un essai, toujours petit côté, à Johnny McNicholl (11e). Ce dernier a scellé le sort de la rencontre d’une interception faisant grimper le score à 34-19 (64e). L’ailier a été un des meilleurs de son équipe ce vendredi matin, à l’image de ses plus de 150 mètres parcourus avec la balle. Pourtant, il symbolise la difficulté des Crusaders à lancer leur nouveau cycle à cause d’une avalanche de blessure : il est le joker médical de Will Jordan.

À la croisée des chemins

Malgré sa belle performance, le joueur arrivé des Scarlets en cours de saison s’est fait voler la vedette par George Bell (22 ans). Servi aux 40 mètres adverses, le talonneur a échappé à plusieurs plaquages puis a déposé d’un cadrage-débordement l’ouvreur adverse Josh Jacomb. Cet essai en bout de ligne est venu, là aussi, ponctuer une rencontre XXL de quatre-vingts minutes avec quatre-vingt-deux mètres parcourus avec la balle, trois défenseurs battus ou encore 20 plaquages. Les supporters des Crusaders le réclament déjà chez les All Blacks ! "Nous n’avions pas la possibilité de le changer… Belly a encore dû faire face à cette situation et a fait un travail remarquable", a commenté son coach.

Pour sa première victoire à la tête de sa nouvelle équipe, Rob Penney n’a pas fait d’excès. "Je n’ai pas bu de bière. J’ai décidé que lorsque j’en prendrais une, je voudrais m’asseoir tranquillement et l’apprécier. Pour l’instant, je laisse les joueurs profiter", a-t-il avoué. Il sait qu’il faudra vite se remettre au travail. Sa défense a laissé de trop nombreux espaces aux Chiefs. Après avoir enfin quitté la dernière place, les Crusaders sont à la croisée de leurs chemins.