Face à périgueux, les Savoyards ont bouclé leur parcours à domicile sur une victoire...qu’ils auraient pu bonifier mais qui aurait aussi pu leur échapper.

Les quatre points pris face à Périgueux pour la dernière levée sur la pelouse du Chambéry Savoie Stadium sont précieux. Ils permettent au SO Chambéry de consolider l’option prise sur une place dans le top 6, sans pour autant la verrouiller, alors que deux journées restent au programme dans la phase régulière avec des voyages à Vienne et Tarbes.

À domicile, le bilan des Savoyards est convaincant (cinquante points pris en treize rencontre, onze victoires, un nul, une défaite, trois bonus offensif, un bonus défensif)… mais il pourrait cependant laisser quelques regrets, un peu comme ce dernier match livré face aux Périgourdins dans un stade plein. Un match qui, de par un scénario similaire, aurait aussi pu réveiller les mauvais souvenirs de celui livré contre Carcassonne. à la pause, ce samedi, Chambéry menait 21 à 0, mais à trois minutes de la sirène, l’écart n’était plus que de quatre points. Si face aux Audois, les Chambériens avaient concédé le partage dans le final, ils ont su, cette fois, chasser les doutes au moment opportun. "Nous avons livré un match en deux temps, convient Cyril Villain. Nous avons dominé la première période, inscrit trois essais, mais après la pause, le match a commencé à basculer. La deuxième mi-temps a été totalement à l’avantage de Périgueux. Nous avons rencontré une belle équipe dont nous avons pu mesurer les qualités et au final, nous sommes contents de prendre les quatre points de la victoire." Si le premier acte a pu laisser présager une autre issue, le manager savoyard ne nourrit pas de regrets : "Compte tenu du déroulement de la rencontre, Périgueux aurait pu repartir avec plus qu’un bonus défensif. Heureusement, le banc nous a permis de retrouver de l’énergie et de marquer un essai au moment où Périgueux était en situation de faire basculer la rencontre."

Ils ont leur destin en main

Quitte à évoquer une notion de regrets, Cyril Villain le fait au regard de certains résultats obtenus en déplacement : "Nous avons perdu trois matchs de huit points, perdu à Carcassonne et lâché un bonus à Hyères sur la dernière action. Mais nous avons aussi su préserver des points précieux dans des matchs difficiles, comme face à Albi. C’est le lot d’une saison. Aujourd’hui, nous devons nous concentrer sur les deux rencontres qui nous attendent et qui vont décider de notre fin de parcours."

L’objectif de qualification fixé en début de saison se rapproche. "Nous devons rester très vigilants. Hyères-Carqueiranne, qui compte un match en moins, demeure un très sérieux concurrent, Bourgoin reste aussi dans la course. La victoire face à Périgueux nous permet d’avancer mais rien n’est fait. Nous devons rester concentrés sur ce qui nous attend, avec un premier cap à passer à Vienne mais en sachant que tout pourra se jouer lors de la dernière journée", tempère Cyril Villain. Les Savoyards, qui avaient gouté à la phase finale en 2022, ont leur destin en mains pour parvenir à récidiver avec peut-être une motivation supplémentaire puisque c’est sur la pelouse du Chambéry Savoie Stadium que sera disputée la finale. "C’est dans un coin de nos têtes", admet Cyril Villain non sans avertir : "Nous en sommes encore très loin."