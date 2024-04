Soulagée de la victoire, la blagnacaise regrette néanmoins le manque de précision et de connexion de son équipe en attaque.

Que vous évoque cette précieuse victoire ?

Nous étions venues pour ça. On sait qu’aucun match ne sera facile, mais cela reste une victoire. Ces quatre points remportés contre l’Écosse ne sont pas rien : c’est une bonne équipe de rugby, ça joue fort. Les trois prochains matchs seront tout aussi durs.

Vous vous attendiez à une opposition d’un autre calibre que celle de l’Irlande, vous avez été servies…

Tout à fait, on savait que les Écossaises allaient nous proposer une opposition très rude. On devait être très connectées pour gagner, mais nous n’avons pas réussi à le faire sur l’ensemble du match. Il nous reste du travail. Ça a tourné du bon côté cette fois-ci, mais la pièce pourrait tomber de l’autre côté la prochaine fois…

La défense est la satisfaction de ce match ?

Oui, et c’est grâce à cela qu’on a jamais perdu nos moyens. Cette défense nous a rassurés, c’est plutôt en attaque que nous avons péché aujourd’hui. En clair, on s’est mises dans la panade toutes seules. Heureusement que nous n’avons pas été en difficulté défensivement, sinon cela aurait été beaucoup plus dur à gérer émotionnellement.

Les Écossaises se sont adaptées à votre jeu de passes après contact, et ont tenté de vous bloquer les ballons en haut…

Elles nous avaient clairement bien étudiés à la vidéo, c’est vrai. La semaine dernière, on avait essayé de faire vivre au maximum le ballon et on a essayé de le refaire contre l’écosse mais on a été en difficulté. On doit mieux trier ces ballons pour voir ceux que l’on peut jouer, ou pas. Parfois on avait les bras bloqués, avec des adversaires au-dessus… ce n’est pas pertinent de jouer dans ces conditions-là. On aurait dû être plus patientes, et refaire un ruck derrière pour s’assurer de meilleures libérations.

On a aussi eu le sentiment que vous étiez en difficulté sur vos soutiens offensifs, parfois trop tardifs ou même inexistants sur des percées de Romane Ménager…

On a eu du mal à anticiper les actions de nos coéquipières, ce qui fait qu’on avait toujours un petit temps de retard. Et comme certaines de nos joueuses sont particulièrement gazées, comme Romane, on était en retard. On devra être plus présentes aux soutiens pour garder nos ballons avant de songer à ce que l’on doit en faire.

Comment avez-vous vécu ce match, disputé avec un puissant vent de face en première mitemps ?

On savait qu’elles allaient beaucoup jouer au pied en première mi-temps puisqu’elles ont choisi de débuter avec le vent dans le dos. Comme la semaine dernière, nous n’avons pas été assez performantes dans le troisième rideau. Nous avons notamment manqué de connexions sur les relances ou les jeux au pied. Tout le monde n’était pas sur la même longueur d’onde. Le point positif, c’est que nous avons quand même su nous créer des occasions en première mi-temps.