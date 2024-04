Le XV de la semaine revient ce lundi après les résultats de la 20ème journée. Et forcément, c'est une sélection marquée par les succès du Stade français, leader affirmé, de Perpignan, appliqué face au CO, ou encore de Toulon et Lyon.

Vingtième journée et donc vingtième XV de la semaine de ce Top 14 édition 2023-2024. Ce lundi, on y retrouve les enthousiastes Catalans, vainqueurs de Castres et représentés par Tavite Veredamu, Jake McIntyre et Jacobus van Tonder. De même, la ligne de trois-quarts a l'accent provençal, grâce à la bonne performance toulonnaise face à l'Aviron bayonnais.

Et comme La Rochelle et le Racing 92 se sont repositionnés au mieux vis-à-vis de la course à la qualification, on retrouve des joueurs portant leurs couleurs dans ce XV de la semaine.