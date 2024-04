Contre Toulouse, la Section paloise a frôlé l'exploit (29-31). L'occasion pour plusieurs hommes de Sébastien Piqueronies de se mettre en avant, à commencer par Théo Attissogbe. L'international U20 ne cesse d'impressionner et symbolise une équipe paloise jeune et ambitieuse.

Theo Attissogbe n'est plus une surprise. Dans un championnat pourtant réputé rude et très physique, le jeune arrière ou ailier de la Section paloise est loin d'être le joueur le plus robuste. Seulement, grâce à sa vitesse, ses appuis et son sens du jeu, le champion du monde des moins de 20 ans parvient à tirer son épingle du jeu cette saison, en étant le meilleur franchisseur du championnat. Contre Toulouse samedi soir, le prodige a une nouvelle fois brillé, en inscrivant un doublé. Deux réalisations qui portent son total à cinq essais.

Dans l'émission La Troisième Mi-Temps, nos journalistes sont revenus sur le match du phénomène, en louant ses qualités. Alors qu'il incarne une équipe de la Section paloise très séduisante depuis le début de la saison, il pourrait devenir dans le futur un des meilleurs joueurs du championnat.