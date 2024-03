Si le Stade rochelais ne pourra se permettre tels trous d’air que contre Oyonnax (40-21) samedi prochain en 8e de finale de la Coupe des Champions, sur la pelouse des Stormers, le passé a déjà prouvé que le double tenant du titre savait changer de braquet en l’espace d’une poignée de jours. Avec l’Irlandais Ultan Dillane en horloger.

"On a une sensation bizarre, on dirait qu’on a perdu le match ! On a l’impression d’avoir perdu tellement on est frustrés après cette deuxième mi-temps. Il faut mettre le réveil maintenant, et régler les choses. Parce qu’on sait ce qui va venir la semaine prochaine". Tiens, tiens. En entendant Ultan Dillane analyser à chaud la prestation aux deux visages des siens, samedi soir, en salle de presse de Deflandre, il n’a fallu qu’une poignée de secondes pour faire le parallèle avec sa franchise – rafraichissante, au passage, dans un univers de plus en plus aseptisé – d’avril 2023, là-aussi à une semaine d’un rendez-vous européen majeur. En même temps, à y regarder de plus près, le match livré par les Rochelais face à « Oyo » est quasiment copie-conforme de celui opposé à Clermont, onze mois plus tôt. Un départ canon, un relâchement coupable, un duel pas loin de basculer dans l’autre sens avant, finalement, une issue similaire : un bonus (très) bien payé.

La Rochelle sait remettre les pendules à l’heure

C’est peu dire que La Rochelle a joué à se faire peur, samedi. Avec un point de bonus glané dès la 24e minute qu’il a fallu reconquérir puis défendre bec et ongles sur la sirène. Et ce alors que le double champion d'Europe en titre semblait avoir toutes les cartes en main pour dérouler son rugby et faire le plein de confiance avant d’aller étrenner son statut en Afrique-du-Sud. Manqué. Rassurez-vous, Rochelais, le « réveil » de Dillane vient de signer pour une saison 2. "Si on fait ça la semaine prochaine, on est morts !", clamait haut et fort l’international irlandais l’an passé, après Clermont. La suite ? La Rochelle en avait collé quasiment 50 à Exeter, en demi-finale de la Coupe des Champions. A la bonne heure !