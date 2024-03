Les Varois ont décroché, avec la manière, leur deuxième succès de la saison en déplacement. Avec du talent mais aussi et surtout de l’orgueil.

Depuis des semaines, des mois même, les rencontres à l’extérieur se suivaient et se ressemblaient pour le RCT avec des revers tous plus frustrants les uns que les autres : 20-6 au Racing, 17-9 à Pau, 25-17 à Castres, 27-17 à Montpellier, 25-17 à Toulouse… Le déclic tant attendu se faisait attendre, au grand dam de Pierre Mignoni, des Fadas et Mordus.

Auteur d'une partition de très haut niveau, Toulon a surclassé Bayonne à la Reale Arena de San Sebastian. Le RCT s'installe un peu plus dans le top 6.



Ce dimanche, dans un stade Anoeta où les Basques avaient subi leur seule défaite "à domicile" la saison passée, tous les éléments ont, d’entrée, semblé s’aligner en faveur des Varois : les hôtes se mettaient à la faute, perdaient deux ballons en touche rapidement et Tiberghien, l’adversaire le plus dangereux, n’en finissait plus de se prendre les pieds dans le tapis ; côté toulonnais, l’efficacité était de mise, de par la botte de Melvyn Jaminet et la vista d’Esteban Abadie dans les airs. Avec 88 % de possession à la 12e minute de jeu, le RCT était clairement déterminé à (re)prendre son destin en mains. Son avance précoce (0-6, 3-13) était une récompense autant qu’une promesse. Encore fallait-il la tenir, enfin…

La réponse au président

Dans cette entreprise ô combien hasardeuse, les Rouge et Noir ont pu compter sur le talent de leurs meneurs. À tout seigneur, tout honneur : Baptiste Serin a, comme souvent, été le détonateur du jeu varois. Ses innombrables inspirations – départ dans le fermé, coup de pied à suivre, renversement ou encore montée défensive sur son essai personnel – ont causé mille tracas aux hommes de Grégory Patat et créé des brèches décisives, à l’image de celle qui a amené la réalisation cruciale de Brian Alainu’uese avant la pause (10-23). Le deuxième ligne, déjà percutant face au MHR huit jours plus tôt, a livré une nouvelle réponse de patrons. Comment ne pas mettre en parallèle ses performances avec les déclarations de son président, en milieu de semaine dernière, chez nos confrères de Var Matin ? "Brian, on s’est posé la question (de son avenir, N.D.L.R.) parce que son retour du Mondial était plus que laborieux. Mais contre Montpellier, il a été assez énorme. C’est ce qu’on attend de lui. S’il reste à ce niveau-là, il ira au bout de ce contrat jusqu’en 2025, il n’y a aucun problème." Autre sujet à interrogations, Duncan Paia’aua, dont la saison était marquée par "des hauts, des bas", a été tout aussi déterminant. L’orgueilleux Australien a montré la voie en inscrivant le premier essai des siens sur une interception empreinte de flair.

Entre les habituels cadres – Baptiste Serin, Charles Ollivon, Beka Gigashvili – et les éléments à la relance – Duncan Paia’aua et Brian Alainu’uese mais aussi Gabin Villière et Melvyn Jaminet, le RCT a affiché, en déplacement, le visage conquérant que ses supporters attendaient de voir depuis des mois. Depuis ce premier succès sur la route à Clermont, le 18 novembre (27-30). Ce lundi, Toulon pointe au quatrième rang et ses stars brillent de mille feux. Que demande le peuple ?