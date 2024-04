Réforme des Régionales : vent de panique dans les Ligues

C’est dans nos colonnes que le responsable des compétitions Xabi Etcheverry a annoncé une réforme imminente des compétitions régionales, certaines ligues ayant exprimé le besoin d’intégrer un niveau de pratique supplémentaire. Ce qui n’ira pas sans tiraillements pour les clubs impactés…

N’ayons pas peur des mots : à l’échelle du rugby territorial, ce n’est rien moins qu’une bombe qu’a balancé dans nos colonnes Xabi Echeverry. "Nous allons transformer les challenges de France en championnats de France pour la saison à venir, expliquait le vice-président de la Fédération délégué aux compétitions. Par exemple, en Régionale 1, il y aura le championnat de France classique et le championnat de France Promotion Régionale 1. Idem en Régionales 2 et 3."

En clair ? Il s’agissait de détricoter la réforme voulue en 2022 sous l’égide du "laportiste" Patrick Buisson, qui consistait à réformer la Fédérale 3 et les divisions inférieures de façon à rééquilibrer la "pyramide des compétitions". Une réforme qui n’avait pas été forcément bien vécue par tous les clubs, et précisément ceux de la nouvelle Régionale 3. Parce que cette compétition, bien trop disparate en termes de niveaux de pratique (il y avait, malheureusement, bien plus qu’un monde entre les meilleures équipes de Troisième Série et les moins bonnes de Quatrième…) a généré un nombre historique de forfaits généraux, de mises en sommeil et autres matchs annulés.

Trois titres de champions supplémentaires, une promesse de Grill

Un constat qui a logiquement incité l’équipe d’Etcheverry à effectuer un "retour en arrière", validant au passage la promesse du président Grill de remettre en jeu trois titres de champions de France supplémentaires, en transformant les actuels "challenges de France" (où sont reversés, pour faire court, les clubs non-qualifiés mais non-concernés par une relégation) en vrais titres de champions. Et à revenir, tout bonnement, sur ce qui se faisait avant. À ce titre, on ne saurait d’ailleurs que conseiller à la FFR d’aller au bout de sa logique et de rendre aux compétitions l’ancienne dénomination (Honneur, Promotion Honneur, Première, Deuxième, Troisième et Quatrième Série), ne serait-ce qu’au nom de la continuité des palmarès…

Tout ira mieux dans le meilleur des mondes, alors ? Pas si sûr… "Au fil de nos rendez-vous mensuels avec tous les présidents de commissions des épreuves de chaque Ligue, l’idée de rajouter un niveau dans certaines Ligues est ressortie, expliquait Etcheverry. Seulement, elles ne souhaitent pas toutes le rajouter au même stade de la pyramide. Le fait de transformer les challenges en championnats de France permet à chaque Ligue d’avoir une certaine souplesse, car chacune d’entre elles a ses propres problématiques." En clair, le seul imposé par la FFR aux Ligues sera un certain nombre de qualifiés pour les phases finales des Championnats de France, tandis que chaque Ligue aura toute latitude pour moduler ses propres compétitions. Le hic ? Il est que pour l’exercice 2023-2024, les phases régulières de chaque Ligue sont terminées, et que procéder à cette réforme maintenant revient à changer les règles du jeu. Certaines équipes qui pensaient avoir obtenu leur maintien sur le terrain apprenant ainsi, après coup, que ce ne serait pas le cas… D’où un sentiment mêlé d’injustice et de "bordel" ambiant qui ne fait pas franchement honneur aux institutions, et attise forcément le débat ci-dessous…