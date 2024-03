Mis sur orbite par le succès majeur à Oyonnax dans la course au maintien, les Catalans viseront d’autres réjouissances si l’éclaircie se prolongeait face à Castres.

Le contexte s’y prête, corroboré par un climat euphorique, les Perpignanais construisent une saison fournie, propice à leur quête initiale voire mieux. Vaincre les Oyonnaxiens sur leurs terres était une étape supplémentaire pour les hommes de Franck Azéma. La trajectoire s’affine désormais et les Sang et Or compilent religieusement les points. Face à des Tarnais peu faciles à manœuvrer généralement, le challenge sera à nouveau épineux, mais il est écrit que sur cette édition, l’Usap ne transige sur presque plus rien. Un constat partagé par Lucas Dubois : "Nos résultats sont très encourageants, notamment à domicile où l’on devient presque intraitable. Remporter la victoire dans l’Ain, c’était se faire du bien au classement et dans les têtes. Nous bénéficions d’une énergie monstrueuse actuellement, tout le soutien que l’on perçoit et ce que nous retranscrivons sur le terrain engendre une bonne dynamique."

C’est cette nouvelle donne qui semble s’exercer au sein de la Catalogne. Autrefois encline à lâcher prise en mauvaise posture, l’équipe est structurellement plus mature et performe dans la direction de jeu entrepris. Bien sûr, les pistes d’amélioration sont nombreuses, comme l’alignement qui persiste dans l’approximatif, mais le collectif dégage une assurance qui fabrique des résultats.

Un travail de persuasion

Pour tutoyer d’autres considérations, Perpignan ne fera pas l’économie d’une remise en question. C’est le credo perpétuel du staff catalan, martelant à l’envi cette nécessité compréhensible. Alors qu’il ne faut brûler aucune étape, rien n’interdit au groupe de croire en son potentiel qui se manifeste de journées en journées comme le concède l’ailier : "Pour regarder plus haut, il fallait prendre des points loin d’Aimé-Giral. Après, l’étau est serré, le championnat peut basculer rapidement selon les séries. On s’épanouit collectivement et tout le monde veut croquer dedans, moi le premier en tant que Catalan." Castres n’aura que faire de tels désidératas, le souvenir cruel de la défaite à Pierre-Fabre et la vexation subie face au Racing 92 seront dans les têtes. Un motif supplémentaire pour le joueur du cru : "Les conditions nous pousseront à nous transcender comme d’habitude. Le CO est resté très longtemps dans le top 6, il n’y a pas de hasard. Et contrairement à ce que l’on pense, ils n’hésitent pas à envoyer du jeu donc la bataille sera intense." Portées par des performances gratifiantes, les troupes de Franck Azéma veilleront à maintenir cette condition. Histoire de se convaincre des capacités intrinsèques d’un groupe qui ne demande qu’à gravir les échelons.