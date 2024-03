En moins de 15 minutes, l’Usap a proposé un rugby total pour inscrire 4 essais au retour des vestiaires. Une fulgurance salvatrice, annonciatrice peut-être de lendemains encore plus heureux dans le Top 14.

Quel récital proposé une nouvelle fois par les Usapistes. En balayant les Tarnais dans tous les secteurs, les Sang et Or ont offert une partition complète d’une panoplie qui ne demande qu’à se poursuivre. Encore malmenés par des Castrais, dans le coup à la demi-heure de jeu, la suite fut une explosion d’intentions dans tous les sens du terme. Les formes de rugby les plus basiques furent chirurgicales, la transformation du jeu épousait en permanence, une obsession d’attaquer la ligne d’avantage par du frontal, mais surtout de l’évitement. Mieux, au retour des vestiaires, alors que Tavite Veredamu avait plongé déjà le doute dans les têtes du CO sur une interception glaciale, les Catalans réservaient un festival d’attitudes décapantes ballon en main.

Ruiz sur une combinaison en touche, Écochard sur une préparation dans le couloir idéale de Dubois, encore Ruiz sur un ballon porté d’école et enfin McIntyre sur un mouvement d’une limpidité foudroyante, ont renversé Castres en quelques minutes. Une prouesse qui n’est pas à son premier coup d’essai, puisque les hommes de Franck Azéma obtiennent leur 4 ème bonus offensif de la saison. Tout sauf un hasard, avec le 4 ème bilan du Top 14 sur les 15 dernières journées. Une métamorphose entreprise depuis le début de la saison, une prise de conscience collective et des profils capables de s’adapter à la volonté du staff perpignanais. Messieurs les Catalans, ne vous interdisez plus rien, personne ne vous en voudra !