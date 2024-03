Juan Imhoff a dit adieu à Paris-La Défense-Arena de la plus belle des manières, samedi soir. Ce mec-là mérite une ultime aventure, avant de quitter la scène…

On ne dira pas que samedi soir, Juan Imhoff a réalisé le match de sa vie. On ne dira pas non plus qu’à Nanterre, le Puma a sauvé ce match entre le Racing et Clermont du qualificatif de "purge" qu’on aimerait aujourd’hui lui coller. Mais qu’on le veuille ou non, l’ailier du Racing 92 possède encore une époustouflante pointe de vitesse et l’a une nouvelle fois faite parler, face aux Jaunards. Auteur d’un essai plein d’à-propos en deuxième période et d’une performance plus qu’honnête contre Clermont, le finisseur argentin a ainsi dit adieu de la plus belle des manières à Paris-La Défense-Arena puisque les Franciliens, prochainement poussés hors de leur territoire naturel par un concert de Taylor Swift puis la mise en place d’une piscine olympique, disputaient samedi soir leur dernier match de la saison à Nanterre. "Ce mec est incroyable", nous contait récemment le Britannique Henry Arundell au sujet de son aîné. "Il court à 35 ans comme s’il en avait 21…" Pour autant, que va devenir Juan Imhoff l’an prochain ? S’il est indéniablement touché par le syndrome "Benjamin Button" et jusqu’ici épargné par les affres du temps, l’international argentin n’est pas Jiff (Joueur issu des filières de formation françaises), évolue à un poste où la concurrence est plus que sévère en Top 14 et ne poursuivra donc pas son aventure en France, la saison prochaine. Imhoff, qui a eu des touches au Japon comme outre-Manche, veut néanmoins poursuivre sa route, cherche une ultime aventure et ne peut décemment quitter la scène sans un dernier tour d’honneur. Pas lui… Pas après tout ce qu’il a fait…