Le demi d’ouverture clermontois est de retour à 100 % et compte bien reprendre sur sa belle lancée du mois de janvier.

Quelques mots glissés à l’oreille et une tape bienveillante sur la tête. Samedi dernier, Anthony Belleau a fait son retour sur les terrains face à Pau, un mois et demi après son dernier match en jaune et bleu. Entré cinq petites minutes en lieu et place du tank George Moala, l’habituel ouvreur de Clermont n’a pas été brusqué par un staff auvergnat qui espère maintenant revoir du grand Belleau, sur la pelouse du Racing 92. Car le premier mois de l’année 2024 fut marqué par la mainmise de l’ancien toulonnais sur le jeu clermontois. Avec trois essais marqués, une confiance retrouvée au pied et un leadership contagieux, Anthony Belleau était le phare d’un Clermont en pleine renaissance.

Mais depuis la blessure de son maestro, l’ASM a déraillé avant de réagir face à la Section. Aujourd’hui, le numéro 10 jaune et bleu a faim. "C’était extrêmement frustrant de ne pas être sur le terrain, d’autant que ma reprise a été un peu retardée. J’étais bien durant la semaine de préparation de Pau et aujourd’hui je suis pleinement disponible. J’avais très envie de revenir aider les coéquipiers car cela n’a pas été simple pour eux. On a bien réagi face à Pau mais il faut grappiller des points".

Un statut à retrouver

Face au Racing, dans son antre fermé, les Jaunards savent qu’ils seront attendus dans le jeu de mouvement et la vitesse de leurs trois-quarts. Le profil offensif d’Anthony Belleau ne pouvait pas mieux tomber pour le staff clermontois, qui espère revoir le même meneur qu’en janvier. "En tant que numéro 10 on est un peu garant de la conduite du jeu, certains parleront plus que d’autres mais on a quand même un mot à dire. Quoiqu’il arrive on doit se prendre en main" poursuit Belleau. Châtiés à de trop nombreuses reprises à domicile cette saison, les Auvergnats devront se rebeller à l’extérieur après trois semaines passées dans leur cocon. Contre une équipe francilienne ragaillardie par un succès de marque à Castres, Belleau et ses coéquipiers seraient bien inspirés de gâcher la fête des Ciel et Blanc.