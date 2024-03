Petit frère de Romain et Sébastien, Killian (23 ans) peine encore à faire son trou et a même entamé avec Biarritz une transition douce du poste de talonneur à celui de pilier gauche.

Depuis le début de leur carrière professionnelle, les frères Taofifenua ont évidemment vécu des moments très riches, avec notamment 3 sélections communes sous le maillot du XV de France. Toutefois, lorsque l’on demande aux frangins quel est jusqu’alors leur meilleur souvenir sur un terrain, ceux-ci mentionnent spontanément cette réception de Perpignan avec Lyon au mois de janvier 2022, dans un obscur match de Challenge Cup. La raison ? Elle est que ce jour-là, pour la première et probablement dernière fois (eu égard au futur transfert de Romain pour le Racing 92…) les trois frères Taofifenua se sont retrouvés sur le terrain, Romain et Sébastien affrontant leur cadet Killian, alors talonneur de l’Usap. « C’est peut-être anecdotique mais c’était un moment important pour nous, pour la famille, et ça a été un super moment, nous racontait Romain. Quand je l’ai vu entrer en jeu, ça m’a fait bizarre. Le temps passe si vite... » Un plaisir évidemment partagé par l’intéressé, qui a depuis lors continué son chemin du côté de Biarritz. « Quand je suis entré, Romain m’a directement chambré, en me disant d’éviter d’aller vers lui si je ne voulais pas parler avec ses deux genoux. Jouer contre ses frères, c’est dingue quand même ! Sur la première mêlée, face à Sébastien, on s’est regardé dans les yeux et il n’y avait pas besoin de parler. »

Sébastien en conseiller de luxe

Une anecdote qui masque mal une problématique : celle d’exister et de se démarquer, quand on a le double désavantage d’être le « fils de » autant que le « frère de ». « Il y a toujours la pression quand on s’appelle Taofifénua, on se demande si on va être à la hauteur de ce que les gens attendent. Romain est très grand, Sébastien est très costaud, je dois me démarquer d’une autre manière. » Le hic ? C’est que Killian n’a manifestement pas encore trouvé ladite manière… À tel point qu’en début de saison, celui-ci a été prêté quelques mois à Nice (Nationale) avant de revenir courant novembre au pays basque, où il a disputé 8 rencontres en Pro D2 (dont une seule comme titulaire) au poste de… pilier gauche, sur les conseils du staff biarrot. « À gauche, j’ai moins à réfléchir qu’au talon et je suis délesté de la pression du lancer, confiait ce dernier. J’arrive à être plus libéré. Et puis, j’ai la chance d’avoir un bon conseiller avec Sébastien. C’est toujours le premier à m’envoyer un message après le match, pour savoir comment j’ai trouvé le droitier d’en face et comment je me suis senti. J’ai vraiment de la chance de l’avoir comme grand frère. » En espérant qu’à force de bons conseils, le dernier des Tao suive la trace de ses aînés...