Les Bordelais ont remporté un bras de fer au sommet face au champion de France toulousain. Un succès dû à une première période de très haut niveau et une résistance impressionnante en fin de rencontre. Entre ces deux moments, l’UBB a connu un passage à vide de la pause à la 71e minute.

C’est une victoire qui fait du bien et qui rebooste le moral des troupes girondines ! De retour sous les couleurs de l’UBB, les internationaux ont pu retrouver certains automatismes qui ont fasciné le monde du rugby en première partie de saison, à l’image de cette séquence sur le premier essai. Auteurs de quarante minutes de haut vol, les coéquipiers de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert ont déroulé face au Stade toulousain, lui aussi venu armé de talents. Devant 24 à 7 au moment de rentrer au vestiaire, l’UBB se montre en grande forme à l’inverse des Haut-garonnais.

De retour sur la pelouse, les protégés d’Ugo Mola réagissent et réagissent fort. De la 55e minute à la fin du match, ce fut un déferlement d’attaques des Rouge et Noir. Parvenant à revenir et même à passer devant les Toulousains y ont cru. Mais l’essai de Bochaton et la résistance en fin de partie leur ont permis de s’offrir ce superbe succès. Pour nos journalistes présents dans "la Troisième mi-temps", si une inquiétude doit exister, elle doit être du côté de Bordeaux-Bègles. Notamment en raison de cette difficulté à reprendre la main sur le match, comme ils avaient su le faire la mi-temps précédente.