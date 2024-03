Le manager de l’UBB, Yannick Bru, a affirmé la semaine passée que le recrutement pour la saison prochaine était terminé. Place maintenant au dossier des prolongations. Celle de Matthieu Jalibert, en fin de contrat en juin 2025, est une priorité.

"Le recrutement est bouclé à 99 %, c’est une certitude." Cette déclaration est signée du manager de l’Union Bordeaux-Bègles, Yannick Bru, invité de TV7. En revanche, cela ne veut pas dire que le travail au niveau de la construction de l’effectif pour les prochaines saisons est terminé. En effet, l’UBB va maintenant pouvoir se pencher sérieusement sur le dossier des prolongations de certains joueurs qui ne seront pas pour autant en fin de contrat au mois de juin.

C’est le cas notamment de l’ouvreur international Matthieu Jalibert (25 ans), dont le contrat prendra fin en juin 2025. Cela veut dire qu’il est susceptible d’être officiellement approché par d’autres clubs à partir du 1er juillet, même si de nombreux clubs (Paris, Racing 92, Toulon…) sont déjà venus aux renseignements, voire plus, ces derniers mois. Autant dire que le dossier est déjà devenu prioritaire du côté de l’Union Bordeaux-Bègles pour éviter de voir la concurrence devenir trop pressante.

Depoortere-Moefana, autres cas majeurs

"Laurent (Marti) aura la main sur ce sujet même si on est souvent en concertation, a réagi Yannick Bru. Il va le gérer incessamment. Matthieu est un élément majeur de l’UBB, c’est un enfant du club. On a le souhait de s’appuyer sur notre formation, d’être connecté avec les racines du club, qui sont les joueurs formés au club […] On a besoin d’augmenter ce ratio dans notre effectif. Matthieu, comme Nicolas Depoortere, Maxime Lamothe, sont les exemples de cette volonté. On a tous le souhait de le garder avec nous. Laurent va l’attaquer, ça sera probablement un dossier pas simple, mais on va montrer à Matthieu notre volonté de le garder chez nous."

Cela démontre la volonté du club d’avancer aussi rapidement sur les prolongations de contrat de Maxime Lamothe (25 ans) et de Yoram Moefana (23 ans), engagés jusqu’en juin 2025. Autre dossier à régler, celui de Nicolas Depoortere (21 ans), sous contrat espoir comme son alter ego au poste de centre. Depoortere avait prolongé son contrat la saison dernière jusqu’en juin 2026 mais il a depuis changé de statut en devenant international au cours du dernier Tournoi des 6 Nations. Le club devrait donc entamer des discussions prochainement pour trouver un nouvel accord avec son trois-quarts centre.