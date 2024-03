De toutes les confrontations possibles en Top 14, celle de ce dimanche soir entre Bordeaux-Bègles et le Stade toulousain fait assurément partie du top 3 actuel, en termes de prestige et d’intérêt.

Encore plus quand elle se déroule dans le cadre du Matmut Atlantique, théâtre des demi-finales cette année. Mais pour que le clinquant rendez-vous soit à la hauteur de l’affiche, encore fallait-il que les deux effectifs soient au complet, ce qui est loin d’être une garantie en Top 14, qui plus est en année Coupe du monde. On jurerait aisément que Canal + avait préparé son affaire, en l’occurrence, à l’heure de l’établissement du calendrier de la saison : huit jours après le dénouement du 6 Nations et à deux semaines de la reprise de la Champions Cup, les deux principaux pourvoyeurs du XV de France – la première liste de Fabien Galthié, en janvier, comptait, pour rappel, neuf Stadistes et six Unionistes – s’étaient parés de la plupart de leurs bijoux, les Penaud, Depoortere et autres Moefana accueillant Marchand, Ramos, Dupont et compagnie. "Il y a comme un parfum de phases finales", pouvait légitimement se réjouir Eric Bayle, au micro de la chaîne cryptée.

Ce choc du dimanche soir, intense et indécis, avec des coups d’éclat de part et d’autre, a auguré de ce qui attend les supporters et spectateurs dans les trois mois à venir : un championnat sans doublons (neuf des dix-huit premières journées ont été impactées par le Mondial ou le Tournoi !) ni excuses à se trouver, sans recours à la convention FFR-LNR ni polémique sans fin sur le "qui est présent, qui est absent". Un nouveau Top 14 a débuté. Et on parierait sans trembler, au regard de la lutte qui fait rage à tous les étages, que le meilleur reste à venir.