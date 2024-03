Le Racing a conservé son invincibilité à domicile et sa place sur le podium. Une victoire acquise dans la douleur face à des Bressans très proches de l’exploit.

Et une douzième victoire pour le Racing en autant de rencontres au Parc des Sports et de l’Amitié, le contrat est donc rempli. Les hommes de Julien Seron confortent ainsi leur place sur le podium tout en conservant un œil sur la deuxième place qui est mathématiquement atteignable. Narbonne s’est imposé, mais a tremblé. Samedi soir, Bourg-en-Bresse a imité Nice, Bourgoin-Jallieu, Tarbes, les seuls visiteurs à être repartis de l’enceinte audoise avec le point du bonus défensif. Au regard de la rencontre, les Bressans pouvaient même espérer autre chose que l’unité défensive tant ils ont perturbé jusqu’au coup de sifflet final, les plans de jeu des hommes du capitaine Malet. "On remporte un match lunaire, résume le coach des lignes arrières, Sébastien Logerot. Un drôle de match..."

En effet, un drôle de match perturbé avant le coup d’envoi par le forfait de l’arrière, Paul Auradou touché aux adducteurs et remplacé au pied levé par le Lavelanétien, Paul Santoro. Une rencontre perturbée par les sérieuses blessures des Bressans à l’entame des deux mi-temps du numéro 8, Joseph Penitito, acheminé vers le centre hospitalier de la ville, et le demi de mêlée, Nicolas Fauré, victime d’une fracture de l’humérus. "On n’est pas bons sur l’entame de match, on s’est compliqué la tâche en offrant à Bourg-en-Bresse l’occasion de marquer, poursuit Sébastien Logerot. Il est vrai que nous scorons en première période par deux belles inspirations des lignes arrières, mais nous ne pouvons pas nous contenter de ça, notre contenu a été pauvre. Après Tarbes, c’est la seconde fois que nous nous mettons en difficultés à courir après le score. On a souffert, mais on a trouvé la solution par l’apport du banc qui a amené du sang neuf. Nous avons obtenu la victoire, mais on doit se poser les bonnes questions pour la suite du championnat. Nous sommes à une période critique de la saison." En effet, Narbonne gagne, mais doit aussi convaincre avant d’attaquer la phase couperet, la double confrontation face à Carcassonne et lors de la prochaine journée le déplacement à Hyères-Carqueiranne-La Crau qui ne sera pas de tout repos.

"On prépare la saison prochaine"

Samedi soir, Bourg-en-Bresse a tiré un trait (définitif) sur une possible participation à la phase éliminatoire. La possibilité de rejoindre le top 6 était soumise à une victoire au Parc des Sports. Jusqu’à la 73e minute, Bourg était tout proche de l’exploit. L’USBB menait 22 à 20. À ce moment de la partie, une pénalité de l’ouvreur remplaçant audois, Tom Chauvet a ruiné les espoirs bressans. À l’ultime minute, il a conforté un peu plus le succès des siens (26-22) rendant la fin de soirée des visiteurs un peu plus amère. Bourg est ainsi sorti la tête haute du Parc des Sports. "Ce match est à l’image de la saison, précise le flanker, Pierre Raynaud. Des moments où on domine, des moments où nous avons une période temps faible. C’est dommage, car ce soir, on s’est comportés comme une équipe du haut du tableau. Malheureusement, on n’est pas dans le haut du tableau." Pour l’USBB, la saison s’arrêtera le 27 avril prochain. Il reste trois rendez-vous (double réception de Nice et en suivant de Hyères-Carqueiranne-La Crau, et déplacement à Bourgoin) pour donner des couleurs à un exercice 2024 très compliqué. "Sur ces trois dernières rencontres, on va préparer la saison prochaine, on va se faire plaisir", conclut le flanker bressan.