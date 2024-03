Demie d’ouverture du XV de France féminin, la Blagnacaise a livré une prestation assez complète. Elle a profité de l’occasion qui lui a été donnée de prendre le poste pour la durée du tournoi.

La blessure au genou de Caroline Drouin, qui a nécessité une intervention chirurgicale, et provoqué son forfait pour l’intégralité du Tournoi, a laissé ouvert le cycle de débats au sujet du poste de demie d’ouverture. La Rennaise, très expérimentée (30 sélections), très en jambes, cadre de l’équipe de France à XV comme elle l’est également à VII, disposait des faveurs pour occuper la chaise de conducteur de l’offensive tricolore, vidée de la présence de l’immense Jessy Trémoulière depuis sa retraite internationale prononcée la saison dernière. Le staff tricolore qui avait introduit la Bordelaise Carla Arbez lors du dernier Tournoi semble avoir abandonné cette option.

La jeune Blagnacaise Lina Queyroi (22 ans) était passée devant au mois d’octobre lors du WXV. Mais Caroline Drouin convoquée dans le groupe des quinzistes pour ce Tournoi des 6 Nations, plutôt qu’avec le groupe du rugby à VII en préparation permanente des jeux Olympiques, devait incarner une option plus en maturité en vue de la Coupe du monde l’année prochaine. En son absence, Lina Queyroi a profité de sa quatrième titularisation consécutive pour s’imposer au poste comme une option vraiment très convaincante.

100 % face aux perches

Son association avec la première centre Gabrielle Vernier, sa partenaire de club à Blagnac, a offert une belle fluidité de jeu de ligne. Leurs passes en redoublé très précises, bien rythmées, en utilisant Nassira Konde en leurre par des courses en coupe, ont créé des cavalcades extérieures emballantes dans le grand champ. "Même sans se parler, nous savons où est située l’autre pour lui faire la passe. C’était comme en club", a ressenti la jeune ouvreuse. Opposée à Nicole Fowley, qui faisait son retour dans le Tournoi depuis sa dernière apparition en 2019, la longueur de son jeu au pied n’a pas souffert la comparaison face à la permanence de sa vis-à-vis irlandaise à utiliser le jeu d’occupation ou de pression par les airs.

Face aux perches, elle a conclu son activité par un 100 % assez facile mais très sérieux. Lors de la deuxième mi-temps, alors que Nassira Konde a commencé à prendre ses marques, elle s’est appuyée avec astuce sur les propositions tranchantes de sa deuxième centre. Posée, très propre, une seule erreur à son actif, lobée par un jeu au pied en raison d’un mauvais placement dans le troisième rideau, la Blagnacaise a déroulé un récital de sobriété sans aucune faute de goût, en imposant au niveau international une hauteur de vue sur le jeu.

Sa remplaçante Lina Tuy, la jeune Romagnatoise de 19 ans, qui fêtait sa première apparition en Bleue, en offrant aux Irlandaises leur dernier essai d’une passe mal assurée sous la pression, a montré que sa fougue en relance devait être mieux étudiée. Lina Queyroi devrait donc conduire l’attaque française durant l’intégralité du Tournoi. "Je deviens forcément plus à l’aise, à force d’enchaîner les expériences, a-t-elle commenté. Je m’entends très bien avec Pauline (Bourdon), c’est plus facile pour communiquer à la charnière. Les coaches me font confiance, et je me sens mieux. C’est forcément très agréable". Limougeaude de naissance, venue au rugby à Payzac en Dordogne, en y suivant sa petite sœur, avant de passer par Saint-Yrieix-la-Perche, puis de rejoindre au collège le pôle espoir de Toulouse, membre de l’équipe de Blagnac en première division depuis ses 18 ans, elle a poursuivi son ascension continue d’une dixième sélection très réussie.