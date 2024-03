L’ouvreur argentin n’a pas rendu une copie parfaite. Mais Urdapilleta a encore montré une hargne et une rage de vaincre impressionnantes.

Ce diable de Benjamin Urdapilleta a encore frappé. Non, cette fois-ci il n’a pas été élu homme du match, son partenaire de la ligne d’attaque clermontoise le surpuissant centre George Moala lui ayant volé la vedette. Mais quand même. C’est un drôle de joueur ce "Benja" (prononcez "Benrha" pour coller au plus près de l’accent argentin).

C’est en tout ce que l’on s’est dit tout au long du match. Pourquoi ? Parce qu’une fois de plus, le Puma ne s’est pas « sorti », comme on dit. Tant physiquement que mentalement. Sa résistance fut pourtant testée d’emblée par le centre palois Tumua Manu, qui lui rentra droit dans la courge dès la première séquence du match. Normal, vous direz. Chaque équipe le fait : tester direct le 10 adverse pour prendre un possible avantage psychologique sur lui. Parfois ça marche. Mais pas sur « Urda », qui a fini sur les fesses certes mais accroché à la jambe de l’îlien comme une moule à son rocher.

Un peu plus tard, il redonnait de l’air à son équipe prise à la gorge en trouvant une touche magistrale. Peu avant la mi-temps, il commettait pourtant une énorme boulette en allongeant sa passe, laquelle fut interceptée par son adversaire direct Joe Simmonds. 60 mètres plus loin, Samuel Ezeala plongeait dans l’en-but. Le coup aurait pu en sonner certains. Pas « Benrha ». Juste avant la pause, ce dernier tapait une diagonale au pied pleine d’audace pour son ailier Joris Jurand.

En fin de match, on l’a vu se régaler à nager dans un maul aux côtés des gros poissons que sont les Simmonds, Fainga’a ou Lavanini pour bloquer la sortie de balle de Jack Maddocks et ainsi récupérer le ballon. Et à la 74ème, l’ex-Puma avait encore assez de hargne pour arracher un ballon des bras du puissant Tumua Manu qui avait encore eu l’imprudence de le cibler… "Il est comme ça Urda, il veut toujours gagner", nous confiait à son sujet George Moala. "Quoi qu’il fasse, il veut toujours gagner. Même à la salle de muscu, alors que c’est le plus petit d’entre nous !" se marrait l’autobus tongien. Sacré joueur, ce « Benrha »…