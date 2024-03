Dans une fin de match sous haute tension entre Castres et le Racing 92, les coups de pied des deux équipes ont donné un tout autre tournant à cet épilogue.

Un match comme ce Castres-Racing, fut une mine d’or pour un journaliste, une série de rebondissements avec un renversement magistral réduit à néant par un ultime retour en grâce de l’équipe qu’on croyait en perdition. Un vainqueur, le Racing qui joue pendant trois minutes à douze et qui au moment où il reprend le dessus par une pénalité de Nolann le Garrec ne compte toujours que treize soldats valides sur la pelouse. Auparavant, ce geste curieux du Gallois Will Rowlands à la 77e minute qui donne un coup de pied dans le ballon au cœur d’un regroupement pour le rabattre vers son camp, à la limite de la légalité évidemment. Du bon côté de la loi pour les uns, du mauvais pour les autres. Ce coup de pied (mais pas de pompe, attention) d’un deuxième latte a changé la face du match. Il a redonné la possession du ballon aux Parisiens qui ont su provoquer la dernière faute castraise attribuée à Tichit, accusé de traîner derrière le regroupement après son plaquage. Un minuscule coup de pied de Rowlands, un énorme long de 40 mètres de Le Garrec, ce fut l’épilogue de ce match-feuilleton. Côté castrais, les coups de pied furent tristes mais aussi lunaires : deux échecs de Pierre Popelin qui ont pesé lourd (transformation et ultime pénalité après celle de Le Garrec, 73e, 78e) et puis, ce drop insensé tenté de 60 mètres par Vilimoni Botitu (79e). Geste extravagant qui a sidéré tout Pierre-Fabre, comme le signe d’un exploit qui aurait été si beau, mais qui ne pouvait avoir lieu. Quelque-part, c’était écrit, ce moment fou l’a confirmé.