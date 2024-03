Dans une rencontre longtemps incertaine, le Stade français s'est montré égal à lui-même. L'arrière Léo Barré aussi...

Cette nouvelle victoire du Stade français, c’est un condensé de la saison parisienne. Il y a tout résumé en un seul match : la difficulté à bien débuter la rencontre, un état d’esprit irréprochable, un paquet d’avants sans star, ni paillette qui souvent domine, une ligne de trois-quarts volontaire mais aussi dangereuse qu’un labrador muselé, une pointe d’indiscipline avec un carton jaune pour Paul Gabrillagues, et un succès finalement logique. Vous l’aurez compris, rien n’a été simple, tout a été, plus ou moins, laborieux. À une exception près : Léo Barré. L’arrière stadiste s’est montré dans la droite lignée de ses deux premières apparitions sous le maillot du XV de France. À chaque fois qu’il a touché le ballon, il a électrisé le jeu parisien et fait frissonner Jean-Bouin. Avec lui, la sensation qu’il va se passer quelque chose est constante. Un exemple ? C’est lui qui s’est débarrassé de trois défenseurs, a passé les bras et servi Zach Henry à la 47e minute de la rencontre pour une chevauchée solitaire de l’ancien ouvreur palois, las sans conséquence au tableau d’affichage. Un petit avant goût de la suite. Le nouvel international a eu cette intervention décisive menant à l’essai de Lester Etien alors que Paris évoluait en infériorité numérique à cet instant (55e). Et que dire de son jeu au pied ? Un « 50/22 » trouvé à dix minutes de la fin du match et une longueur toujours précieuse. Il fut élu homme du match lors du « Crunch » avec les Bleus. Il aurait pu souffler, se reposer sur ses lauriers. Au lieu de cela, du haut de ses 21 ans, il a mené son équipe vers une victoire qui rapproche un peu plus les Soldats roses d’une qualification directe pour les demi-finales. Définitivement, le Stade français est bien « Barré ».