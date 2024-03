Information Midi Olympique. Le troisième ligne international anglais, Billy Vunipola a donné son accord au club de Montpellier ce mercredi soir. Il va s’engager pour les deux prochaines saisons.

Après le Racing avec Owen Farrell (32 ans, 112 sélections), Bayonne et l’engagement ce lundi de Manu Tuilagi (32 ans, 60 sélections) pour deux ans, c’est une autre star du XV de la Rose qui s’apprête à découvrir le Top 14. En fin de contrat aux Saracens, Billy Vunipola (31 ans, 75 sélections) était dans le viseur de Montpellier et de son directeur sportif, Bernard Laporte, depuis plusieurs semaines. Les deux hommes ont échangé par visio. Le MHR avait transmis il y a quelques jours son offre et souhaitait aller vite sur le dossier.

Le Racing un moment intéressé s’était retiré des destinations possibles, surtout depuis la prolongation de son jeune prodige et double champion du monde moins de 20 ans, Jordan Joseph (23 ans) jusqu’en 2027. Le Japon faisait également les yeux doux à Vunipola mais comme pour Tuilagi, ce dernier souhaitait poursuivre sa carrière en Europe.

Tambwe a retenu l'attention

Au départ, le joueur se montrait gourmand au niveau de ses prétentions salariales, et n’entrait pas dans le budget du club héraultais. Le joueur aurait accepté un effort et se serait vu proposer un contrat portant sur deux saisons fermes. Le MHR voulait une réponse rapide, et selon nos informations, le joueur a donné son accord ce mercredi soir.

Il s’agira de la deuxième recrue officielle, après le talonneur samoan de Nevers Elia Elia (28 ans) qui les Héraultais ont chipé à Oyonnax avec qui il était en contacts avancés.

Autre arrivée possible au MHR, Madosh Tambwe. L’ailier de l’UBB, qui est en discussions avec son club actuel pour une éventuelle prolongation, est proposé dans plusieurs clubs de Top 14. Son CV a retenu l’attention des recruteurs montpelliérains mais le fait qu’il soit non-Jiff pourrait être rédhibitoire.