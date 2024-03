Efficaces sur le terrain synthétique de Gerland, les Rhodaniens espèrent que ce déplacement sur une pelouse similaire leur permettra d’enfin performer à l’extérieur.

C’est toujours plus ou moins la même rengaine qui revient, lorsqu’il s’agit d’évoquer un déplacement à venir du Lou. À savoir ses éternelles difficultés hors de ses bases, puisque le club rhodanien est bon dernier du classement à l’extérieur du Top 14 (un seul point récupéré depuis le début de la saison, alors que Perpignan ou Bayonne en ont engrangé respectivement quatre et cinq), avec logiquement la pire attaque (119 points marqués) et la pire défense (332 points encaissés), soit un score moyen de 37-13 concédé en déplacement. Outch…

Y a-t-il dès lors un motif objectif d’espoir pour les troupes de Fabien Gengenbacher en vue de ce déplacement à Paris, chez le leader du championnat qui fut d’ailleurs la seule équipe à vaincre le Lou cette saison sur sa pelouse synthétique de Gerland ? Contre toute apparence, oui, et ce motif réside d’ailleurs précisément au sujet de la surface de jeu… En effet, si toutes les larges défaites du Lou à l’extérieur ont en commun de s’être tenues sur des gazons naturels, parfois alourdis par l’hiver, on se souvient que le seul "bon" match réalisé par les Lyonnais en déplacement s’est joué sur la surface synthétique du Racing 92… Trop gros pour être un hasard, compte tenu du beau visage affiché par Lyon sur sa pelouse artificielle du Matmut Stadium de Gerland ?

C’est en tout cas ce qu’on se dit à Lyon, pour mieux se persuader de ses chances avant d’affronter Paris à Jean-Bouin sur une surface semblable… "On n’a pas parlé de revanche cette semaine, on était beaucoup plus focalisé sur le visage que l’on veut afficher à l’extérieur, indiquait Fabien Gengenbacher. C’est pourquoi on va changer d’approcher et chercher à appuyer sur nos points forts, sur une surface qu’on a l’habitude de maîtriser à domicile. Est-ce que cette donnée est la seule qui suffit à expliquer nos déboires à l’extérieur cette saison ? Je ne pense pas, mais sur ce match, on n’aura au moins pas cette excuse."

"On a retrouvé de l’énergie"

En outre, au-delà de la surface de jeu, le Lou aura d’autres arguments à présenter lors de son voyage, qui a repris du poil de la bête avec les retours à l’entraînement de cadres comme Radradra, Dumortier, Saghinadze ou Botha, sans oublier les frères Taofifenua revenus de leur convaincant tournoi avec le XV de France. De quoi se déplacer, forcément, avec un visage beaucoup plus redoutable que ces derniers mois, où Fabien Gengenbacher n’avait d’autre choix par manque de profondeur d’effectif que de prioriser les matchs à Gerland… "Cette semaine, on a pu s’entraîner à plus de trente, ce n’est pas si fréquent, souriait le manager lyonnais. En plus, on revenait d’une semaine de vacances, et il y a toujours dans ces moments-là un regain d’énergie. La séance de mardi a été très intense, malgré pas mal de déchet, comme toujours en semaine de reprise. Alors, on va essayer d’enfin reproduire cette énergie à l’extérieur." Il serait temps, à vrai dire…