Le déplacement dans l’Ain sera un moment crucial de la saison catalane. Un succès serait révélateur d’une évolution certaine vers d’autres considérations pour l’Usap.

Depuis son retour dans l’élite, Perpignan s’est toujours évertué de remporter au moins une victoire loin de ses bases à chaque saison. Biarritz en 2022, Brive en 2023 et Castres lors de l’actuel exercice. Une constance, mais aussi une fragilité, tant ce plafond de verre contraint les Usapistes à une éternelle place de barragiste. Pourtant, alors que son bilan est presque à l’équilibre avant le déplacement dans l’Ain, les Perpignanais devront se faire violence comme l’expliquait un ancien de la maison oyonnaxienne, Patrick Sobela : "Nous peinons toujours à prendre des points à l’extérieur. Excepté le gain à Castres qui nous fait basculer dans le positif, nous n’avons plus vraiment d’options, ni de jokers pour nous donner de la stabilité jusqu’à la fin et remettre les compteurs à zéro." Après un début de championnat calamiteux, que les hommes de Franck Azéma ont longtemps traîné comme un boulet, la situation sportive s’est grandement améliorée, parmi un étau de formations toutes proches comptablement.

Rompre "la tradition"

L’Usap devra donc se sublimer face à son principal concurrent direct au maintien, qui aura lâché prise ces dernières semaines non sans avoir démérité pour autant. Une équation supplémentaire à résoudre pour les Sang et Or, qui signerait en cas de résultat positif, un grand pas vers des réjouissances plus lucratives. Question d’évolution, mais aussi de mentalité à imprégner pour franchir des paliers insoupçonnés. Franck Azéma dressait déjà un portrait-robot flatteur des Aindinois qu’il faudra contenir pour réaliser une performance : "C’est une équipe de caractère, qui met de l’impact dans son rugby. Ils proposent un jeu rugueux que nous devrons maîtriser. Le Top 14 reste toujours ce marathon infernal, la moindre défaillance, nous serons presque morts, à nous d’avoir cette fraîcheur pour faire de belles choses." Pour obtenir un deuxième succès à l’extérieur, les Catalans pourront s’inspirer des lauriers ramenés en 2021 à Charles-Mathon, l’année de la remontée.