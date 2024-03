L’Aviron aborde un nouveau tournant. La Rochelle puis Toulon débarquent au Pays basque. La venue des doubles champions d’Europe dont le vrai visage se fait jour ajoute à la pression… que ne redoute pas Maxime Machenaud.

Maxime Machenaud enfilera pour la sixième fois d’affilée le maillot de titulaire. Avec bonheur, enchaînant les bonnes performances. À un moment charnière de la saison, son expérience participera à la réussite de son équipe. "Si j’ai enchaîné autant de matchs, c’est qu’il y avait quelque part une certaine continuité, que les coachs étaient contents de moi. À titre personnel, forcément, ça fait du bien, je ne le cache pas et, surtout, d’être titulaire à domicile. Cela ne m’était pas arrivé depuis longtemps avant cette série. C’est toujours bien pour avoir du rythme, de pouvoir progresser aussi dans une continuité. À titre collectif, on a fait de belles prestations à Jean-Dauger et à l’extérieur, on est allé chercher des bonus. Mais le chemin est encore long pour arriver à notre objectif, le maintien."

À travers de telles périodes où se joue la destinée de l’équipe, chaque joueur aura à bien gérer son stress, à afficher sa maîtrise des événements, en quelque sorte "à supporter la pression". Le demi de mêlée aux 38 sélections est plutôt à l’aise dans cette conjoncture. "Ce ne sont pas mes premiers matchs, continue-t-il. J’en ai connu aussi beaucoup avec davantage de pression, des phases finales à élimination directe. Je suis armé pour absorber cette pression, pouvoir bien la gérer… plus que quand j’étais jeune."

"On préfère tous commencer"

Maxime Machenaud a aussi bénéficié de la blessure de Guillaume Rouet avec qui il partage le poste, en incluant Gela Aprasidze dans une moindre mesure, pour faire redécouvrir ses dispositions. "Dans une carrière, il faut savoir saisir les opportunités. Guillaume a connu ce coup d’arrêt avec cette blessure. Le sport de haut niveau est ainsi, fait de périodes plus ou moins propices. Il faut savoir les gérer. Mais les rotations sont bien acceptées. Je me suis préparé en conséquence, en ne lâchant rien et en étant là quand on fait appel à moi. C’est le plus important." C’est pourquoi les prestations de l’ancien Racingman ont été remarquées même quand il a fallu rentrer en cours de match. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir une appétence pour le numéro 9. "Je mentirais si je disais le contraire. On préfère tous commencer. C’est difficile de rentrer. On ne sait pas le scénario qui va se dessiner. Il faut se préparer sur le moment soit à gérer soit à accélérer le jeu, à appréhender l’état de l’équipe. Mais c’est plaisant aussi de gérer les fins de matchs qui sont chaudes. Néanmoins, quand on est joueur, on préfère commencer les matchs, c’est une évidence."

Et quid du buteur Machenaud qui a toujours excellé dans cet exercice ? Il est d’ailleurs à 100 % de réussite avec l’Aviron depuis son arrivée. Il a retrouvé ce rôle dernièrement à Montpellier, Camille Lopez étant sur le banc. "J’adore cette responsabilité. C’est un rôle que j’ai eu en équipe de France, au Racing. Je m’y entraîne quotidiennement. Buter en entraînement et en match n’est pas du tout la même chose. Encore une fois, j’ai eu la chance de connaître ces moments et d’aborder la façon de s’y préparer. Le rôle du buteur est de rentrer dans sa bulle. Comme George Ford ce week-end. J’ai été admiratif. Je me suis mis à sa place pour le 31-30, bord de touche. Il faut faire abstraction de l’atmosphère extérieure. Ce process se travaille à l’entraînement."

Et même si se profilent deux matchs à domicile, dont Toulon à Anoeta, l’expérience de Maxime Machenaud conduit à se focaliser sur La Rochelle. L’Aviron le suivra dans cette voie…