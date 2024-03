Chahuté depuis quasiment deux mois, le Racing 92 se déplace à Castres pour faire taire les critiques et consolider sa place dans le top 6.

C’était le temps où le Racing 92 marchait sur l’eau, imposait un train d’enfer en tête du Top 14 et saluait la révolution Lancaster avec énergie : de fait, la dernière fois que les Ciel et Blanc avaient croisé la route du CO (34-30, le 6 janvier), Gaël Fickou et ses coéquipiers n’avaient pas vraiment eu à forcer leur talent pour faire baisser le regard aux Tarnais, pliant même la rencontre en première période et laissant, derrière, les visiteurs lutter comme des damnés pour arracher un maigre point de bonus défensif.

Depuis, le paysage du Top 14 a bel et bien changé, les doublons ont fait leur œuvre et les forces en présence ne sont plus réellement les mêmes : plus conquérants qu’ils ne l’étaient au début de l’hiver, les bonshommes de Jeremy Davidson ont investi le top 6 et sans être irrésistibles, semblent toutefois plus sereins que ne le sont ces derniers temps les Racingmen. Dès lors, ceux-ci ont-ils oui ou non profité du récent succès face à Toulon pour enrayer une dynamique préoccupante et enfin relancer le moteur ? Difficile à dire. Mais du côté des Hauts-de-Seine, les raisons de croire à un déplacement réussi existent.

Woki, une arme importante

Pour la première fois depuis quasiment deux mois, Stuart Lancaster, Dimitri Szarzewski et Frédéric Michalak vont pouvoir titulariser dans leur pack Cameron Woki, membre à part entière du XV majeur tricolore lors des trois premiers matchs du Tournoi des 6 Nations (Irlande, Écosse et Italie) avant d’être doublé dans la hiérarchie nationale par le Toulousain Thibaud Flament. Mais dans quel état d’esprit le manager anglais va-t-il, samedi, retrouver l’un des leaders de jeu francilien ? Revanchard à l’idée que Fabien Galthié et son staff se soient trompés, à son propos ? Ou au contraire, miné par un déclassement que les coachs du XV de France n’ont jamais pu nommer ? Vaste question…

Toujours est-il que dans les faits, Cameron Woki a, cet hiver, tout autant manqué au Racing que le capitaine Gaël Fickou ou la charnière Le Garrec-Gibert. En l’absence de son leader d’alignement et d’un maître dans l’exercice du contre en touche, les avants franciliens ont ainsi eu du mal à goinfrer de ballons leur ligne d’attaque et de façon globale, l’animation offensive s’en est douloureusement ressentie. Alors que le championnat aborde le 19e round de l’exercice 2023-2024, le Castres olympique est donc prévenu : c’est un tout autre Racing qui devrait rejoindre samedi les bords de l’Agout…