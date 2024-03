Afin de viser une place dans le top 6, la Section compte sur son animation offensive, avec notamment plusieurs joueurs de retour en forme derrière.

Il y a plus simple que des déplacements à Clermont et à Toulouse pour permettre à une équipe de retrouver une place parmi les six premiers du championnat. C’est pourtant ce que doit endurer la Section paloise lors des deux prochaines semaines. De retour en puissance après notamment un match déroutant remporté face à Bayonne, l’équipe de Sébastien Piqueronies sait sur quoi s’appuyer : une animation offensive se veut de plus en plus ambitieuse. Face à l’ASM, la Section paloise aura pour elle un tas d’arguments offensifs, plus intéressants les uns que les autres. La ligne de trois-quarts paloise regorge de talents, qui en font une des plus sexys du Top 14. Outre les Émilien Gailleton ou Théo Attissogbe que nous ne présentons déjà plus, des retours font du bien en cette fin de saison, à commencer par celui de Jack Maddocks.

La revanche d’Ezeala

L’arrière australien est primordial dans le jeu de son équipe. "Je le dis haut et fort : pour moi, c’est le meilleur arrière du Top 14, lâche même Lanne-Petit. Il change des choses par sa présence, par la confiance qu’il amène aux autres et par ses prises de décision. C’est un des leaders de l’attaque et tout ce qu’il fait à un impact fort pour l’équipe. Il est un des garants de notre projet de jeu." L’ancien des Waratahs entretient surtout une complicité particulière avec son ouvreur Joe Simmonds dans le jeu. Ce dernier, qui était le joueur le plus utilisé du Top 14 avant sa blessure à la cuisse, est de retour avec une nouvelle fraîcheur. Lanne-Petit poursuit : "Joe s’est hyper bien acclimaté au projet de jeu. Je pense que la façon dont nous construisons notre rugby est assez similaire à ce qu’il a connu avec les Chiefs. Cette période de blessure lui a permis de se ressourcer mentalement mais Joe est un petit diesel. Chaque match qu’il va disputer va faire qu’il va se rapprocher de son pic de forme pour revenir très bien en fin de championnat." Enfin, face à Clermont, quel Palois sera plus attendu que Samuel Ezeala ?

L’ailier, deuxième meilleur marqueur du championnat, va vivre une rencontre particulière au vu de son histoire avec l’ASM. L’an dernier, il n’avait pas été conservé par le club et l’histoire s’était très mal terminée. "Tout le monde le sait, les derniers mois à Clermont ont été très compliqués. Ça m’a beaucoup appris. C’était une leçon de vie : celle de ne pas donner trop de confiance à quelqu’un qui n’est pas dans mon entourage proche", nous avait-il lancé en début de saison. Geoffrey Lanne-Petit sait que son joueur sera alors plus que motivé pour ce rendez-vous : "Évidemment, je pense qu’il a une revanche personnelle et qu’il aura envie de faire un gros match. Il faut qu’il s’en serve comme une force et qu’il arrive à le transmettre aux autres pour leur donner envie de faire un gros coup collectif pour lui. Il ne faut pas non plus qu’il soit le Zorro de cette partie parce que c’est le meilleur moyen de se désolidariser du collectif." S’il parvient à rester dans le cadre, Ezeala pourrait bien aider la Section à faire du mal à Clermont…