Auteurs de six essais sur les deux derniers matchs, les lignes arrière maritimes semblent avoir franchi un cap. Elles doivent le confirmer en déplacement.

Un 10/10 : La Rochelle a obtenu la note maximale pour conclure la période des doublons avec deux succès bonifiés devant Clermont et Paris (42-3, 23-3). Si la solidité de la deuxième meilleure défense du Top 14 (27 essais encaissés au total, 17 points en moyenne) a contribué à ce compte tout rond tout bon, avec 6 points et aucun essai concédé en 160 minutes, l’attaque maritime a aussi été déterminante. Grâce à une efficacité retrouvée avec neuf essais, dont les deux tiers ont été aplatis par les trois-quarts (doublés de Dillyn Leyds et Thomas Berjon et réalisations de Jules Favre et Teddy Thomas).

La statistique mérite d’être soulignée, relevée. Entre les aléas climatiques, l’incessante valse d’absences et la recherche effrénée de repères collectifs, les lignes arrière jaune et noir n’avaient pas encore pu tenir leurs promesses : "Quand je vois les qualités que l’on a, il est crucial d’arriver à davantage servir nos ailiers, évoquait, cet automne, Rémi Tales. On a envie que les gars se lâchent et qu’ils appellent plus le ballon, qu’ils passent un peu plus devant les "gros". C’est ce qui nous permettra d’arriver à un jeu un peu plus total. Pour l’heure, on n’a pas pris énormément de plaisir ni développé de jeu complet mais on fait tout pour y parvenir." Tel était un des enjeux et défis prioritaires des Rochelais, déterminés à passer un cap au niveau de l’impact de leurs trois-quarts. Imaginez donc : sur l’édition 2022-2023 du Top 14, les avants maritimes avaient davantage marqué que leurs alter ego du 9 au 15 (41 à 37) ; depuis la dernière journée et le succès bonifié face au leader parisien, les lignes arrière ont "égalisé" sur l’exercice en cours (26 à 26, toutes compétitions confondues). Tout sauf anecdotique.

Les raisons de cette montée en puissance ? Dans le sillage d’un paquet d’avants dominateur comme à ses plus belles heures, le jeu de ligne a gagné en repères, en fluidité et en confiance, avec des séquences encore jamais vues jusqu’alors. Le plan est plus clair, limpide, compris : "Face au Stade français, on avait le même plan que face à Clermont, aller chez eux et jouer, analysait, après coup, Jules Favre. Quand on commence le match de la meilleure des manières, on est rassurés et on sait que ça va le faire. Et si les conditions le permettent, après cinq mois sous la pluie, on se régale forcément. Derrière, on a réussi à proposer du mouvement. Nos avants ont bien porté le ballon, et derrière, ça a suivi."

Hastoy et Seuteni, duo retrouvé

Un cercle vertueux au centre duquel les revanchards Antoine Hastoy et UJ Seuteni ainsi que l’exemplaire Brice Dulin jouent un rôle crucial.

Après s’en être donné à cœur joie "chez Marcel", tout ce petit monde va tenter d’exporter cette verve. De ses derniers déplacements, le double tenant de la Champions Cup était revenu ô combien frustré : à Lyon puis Perpignan, les Maritimes avaient cumulé la bagatelle de 41 défenseurs battus… pour deux essais. La faute à une précipitation fâcheuse dans la zone de marque. Relancés par son 10/10 à domicile et mieux classés que jamais cette saison, Grégory Alldritt et ses partenaires devront mettre à profit leur nouvelle dynamique pour être "tueurs" sur un terrain où les occasions sont rares. C’est ainsi qu’ils s’étaient imposés à Pau et Sale, en janvier, lors de leurs deux seules victoires à l’extérieur… Au moins, ils connaissent la recette.