À sept journées du terme de la saison régulière, six équipes espèrent décrocher un ticket pour la phase finale. De quoi pimenter la fin de championnat.

Sept journées, six équipes, une seule place… Le suspense est à son comble en Pro D2 à l’amorce du sprint final, notamment dans la course au top 6. Car si les cinq premiers (Vannes, Béziers, Provence Rugby, Mont-de-Marsan et Nevers), sauf cataclysme et contre-performances majeures, joueront la phase finale, derrière, six équipes (de Brive, actuel 6e, à Agen, 11e) se tiennent en… cinq petits points ! "Difficile de dire laquelle de ces équipes se mêlera à la fête, appuyait le manager aixois Mauricio Reggiardo lundi dernier dans nos colonnes. Il faudra qu’elles soient capables de rester fortes chez elles et la différence se fera sur ce qu’elles ramèneront de leurs déplacements."

Et si le calendrier peut s’avérer être un juge de paix dans ces derniers blocs de cinq et deux matchs, deux équipes vont avoir "l’avantage" de recevoir une fois de plus que leurs rivaux : Grenoble et Agen. De quoi revenir sur les talons des Brivistes, Dacquois et Columérins. Pour les Aurillacois, en revanche, la tâche semble plus complexe avec cinq points de retard sur la sixième place et quatre déplacements à négocier, dont deux chez des concurrents directs (Grenoble et Brive) alors que les Cantaliens n’ont toujours pas gagné loin de Jean-Alric.

Le CABCL, qui mène ce peloton, a son destin en mains. Les hommes de Pierre-Henry Broncan possèdent un point d’avance mais vont défier trois équipes de "leur championnat" : voyage à Dax, réceptions de Colomiers et Aurillac. De quoi frapper fort et de conserver leur précieux sésame.

Aucune apparition dans le top 6 pour Dax et Grenoble

Un sésame que peuvent toujours espérer les Grenoblois, malgré une sanction administrative qui les privent de huit points actuellement. Sans cela, le FCG serait actuellement dans le top 6 avec 60 points et pourrait même tenter de disputer un barrage à domicile. L’ Autorité de régulation du rugby (ex-DNACG) en a décidé autrement, et les coéquipiers de Steve Blanc-Mappaz courent contre la montre. Les Isérois sont d’ailleurs, avec les Dacquois, les seuls à n’avoir terminé aucune journée dans les potentiels qualifiables depuis le lancement du championnat !

Vous l’aurez compris, tout reste à faire dans cette fin de championnat haletante dans la course à la qualification. Et si celle-ci se jouait autour des 77-78 points en moyenne lors des cinq dernières saisons - hors covid - la barre à atteindre devrait être bien inférieure cette année. Ce qui ouvre la porte à de plus nombreux prétendants…