Vidéo. "Ce France - Angleterre sera le bouquet final pour les Bleus" : les pronos de Benjamin Boyet avec Parions Sport

À quelques heures de la fin du Tournoi des 6 Nations, c'est le dernier moment de faire ses pronos sur Parions Sport ! Pour cet ultime rendez-vous du Tournoi 2024, Benjamin Boyet a livré son analyse.

Le Tournoi des 6 Nations touche à sa fin ! Ancien ouvreur de Bourgoin-Jallieu et Bayonne, Benjamin Boyet apporte son expertise et livre ses pronostics pour cet ultime rendez-vous du Tournoi 2024. Au programme, le pays de Galles accueillera l'Italie, l'Irlande tentera de garder son trophée face à l'Écosse et la France recevra l'Angleterre. Benjamin Boyet pronostique notamment une victoire des Bleus face au XV de la Rose avec bien moins d'écart que contre le pays de Galles.