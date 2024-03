Les jeunes Français n’ont fait qu’une bouchée des Anglais pour leur dernier match de préparation avant le Festival des 6 Nations (32-10).

Dans la ville natale de Nicéphore Niepce, il n’y a pas eu besoin d’une photo finish entre la France et l’Angleterre. Le suspense a duré exactement vingt-quatre minutes, et encore, on a une définition du suspens assez large sur ce coup-là. En réponse au premier essai français, inscrit par le flanker toulousain Marceau Marzullo (5-0, 6e), l’ailier anglais Georges Pearson s’était arraché en l’air pour récupérer un ballon en l’air et foncer aplatir (5-5, 9e). Dix minutes plus tard, l’ailier grenoblois Melvynn Rates et le deuxième ligne Roméo Martin-Bonnard avaient fait le break (17-5, 20e). Acculés sur leur ligne face à la réaction d’orgueil anglaise, les jeunes Bleus répondirent par un essai de cent mètres !

Paul Clément chipa la balle dans un ruck et lança le contre conclu derrière la ligne adverse par l’arrière Tom Lévêque (22-5, 24e). Derrière, le match tourna à la démonstration, avec des Bleus donnant le tournis à un adversaire réduits par moments au rôle de faire-valoir. "C’était une très belle équipe anglaise, malgré le score, tempérait le manager Cédric Laborde après le coup de sifflet final. Ils sont très costauds, ils montent très vite. Nos petits Bleus ont fait une sacrée performance. Cet été, il y avait des joueurs plus âgés dans l’équipe anglaise, qui jouent maintenant avec les moins de 20. L’été dernier, l’équipe anglaise était un peu plus solide devant. Malgré tout, nous avions des objectifs ambitieux. C’est ce qu’il faut retenir de ce match."

"Les joueurs ont été surprenants"

Fessés par les Anglais en Afrique du Sud l’été dernier (0-41), ils ont pris une revanche, mais sont aussi, et surtout, parvenus à ne pas refaire les mêmes erreurs que lors de leur dernière sortie contre les Italiens. Largement devant à la pause (29-0), la deuxième période avait alors été plus palote (7-7, et dix pénalités concédées). Cette fois, les Bleus n’ont pas relâché leur étreinte.

Le technicien avait expliqué dans la semaine vouloir voir ces joueurs continuer à s’appuyer sur un de leur point fort, le jeu dans la défense. Ils n’ont pas déçu, et régalé le public bourguignon, ravi de voir les Bleus donner le tournis aux Anglais, avant de leur offrir un joyeux bain de foule. "C’est l’ADN du rugby français aujourd’hui, nous le travaillons beaucoup, rappelait le coach. C’est la première génération qui a fait trois ans d’Élite Jeunes, de Top 100. Ils connaissent le projet très bien. Ils sont beaucoup plus précis et nous pouvons leur demander encore plus. Nous avons été très rigoureux. Quand tu domines les contacts, c’est plus facile. Les joueurs ont été surprenants."