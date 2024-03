L’équipe masculine de Sare a fait le choix de revenir dans le championnat français. elle occupe la troisième place du classement.

Après avoir passé quatre saisons en Hegoalde (Pays basque sud), à défendre haut et fort les couleurs de Sare face à Getxo, Durango ou Eibar, le "Sarako Izarra" (150 licenciés) a décidé de revenir dans le championnat domestique à l’intersaison dernière. "À l’époque où le choix de partir dans la Ligue Basque a été fait, je n’étais pas au club, rembobine Simon Harignordoquy, le coprésident. Cette décision avait été prise, car sportivement, nous avions gagné le droit de monter deux fois de suite en 3e série, mais avec la refonte des championnats, nous restions cantonnés en 4e série. On se retrouvait à jouer face à des équipes dans le Béarn, sans aucun derby. Comme nous avons toujours été tournés vers l’Hegoalde, nous avions envie de lier le rugby à notre manière de vivre au quotidien et découvrir ce nouveau championnat." L’expérience a conquis tout un village. Contre les équipes basques espagnoles, les joueurs de Sare ont découvert un tout autre rugby "très physique, avec moins de gestion" et l’année 2022 restera gravée dans l’histoire du club, puisqu’elle se terminera par un titre de champion. "Nous avons vu le rugby se développer de l’autre côté de la frontière, et à la fin, nous n’étions quasiment plus invités", souligne le dirigeant, qui est aussi arrière de l’équipe.

90 % des joueurs issus du village

La volonté de repartir dans le championnat organisé par la FFR, en Régionale 3, est venue des joueurs. Les dirigeants l’ont acceptée. "Nous avions envie de voir autre chose, nous étions arrivés au bout du projet en étant champions", explique Harignordoquy. Même s’ils partaient un peu dans "l’inconnu", les Basques ont vite retrouvé leurs repères face aux équipes françaises, puisqu’après seize journées, ils sont troisièmes du classement, toujours en course pour une éventuelle montée et une phase finale. Dans un futur proche, ils aimeraient grimper d’une division et réussir à monter une réserve pour satisfaire tout le monde. "Aujourd’hui, 90 % de l’effectif est issu du village, insiste Harignordoquy. Nous voulons faire de la place aux jeunes, qui arrivent au rugby sur le tard et avec une seule équipe, c’est compliqué…"