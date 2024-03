Il paraît que les voyages forment la jeunesse. Il paraît même que les déplacements dans l’étouffoir du Millennium de Cardiff accélèrent sa maturation.

Ce dimanche, le temps d’un match terminé comme une promenade de santé face à cette aimable jeunesse galloise qui crachote ses flammèches plus qu’elle ne brûle, l’équipe de France a ainsi vécu une formation en mode sacrément accéléré.

Pour être franc, cela suffit à notre petit bonheur. Sans tomber dans cet angélisme béat qui nous ferait trop vite oublier les errements défensifs et autres approximations d’un groupe en phase de reconstruction physique et mentale, c’est un vrai plaisir d’avoir ainsi retrouvé le XV de France comme on l’aime : généreux, culotté, engagé et animé par le désir de faire, plutôt que d’avoir à jouer un rugby d’expert-comptable aussi pénible que soporifique. Aux bons élèves, nous préférerons toujours les sales gosses.

Il aura donc fallu attendre une fessée (irlandaise), un court succès (écossais) et un match nul vraiment nul (italien) pour que l’équipe de France se retrouve à poil, contrainte de se réinventer un rugby dans l’urgence. Il aura donc fallu qu’elle soit dans l’impasse pour que Fabien Galthié change son fusil d’épaule et s’en remette, comme à ses débuts de sélectionneur, au talent d’une jeunesse décomplexée. Cette fois, ce sont les Bielle-Barrey, Depoortere, Le Garrec ou Barré qui, avec plus ou moins de réussite, ont dégagé l’horizon.

Mais ne vous y trompez pas, derrière ce vent de jeunesse et cette fraîcheur magnifique qui renvoie aux oubliettes la promesse d’expérience défendue par le sélectionneur, c’est bien les retrouvailles avec un rugby à l’accent typiquement français que nous devons célébrer. Un jeu certes ambitieux, basé sur la vitesse, l’entreprise, le caractère, l’appétit, le talent et l’audace ; mais un jeu de dupes, quand il n’est pas servi par une domination physique exemplaire.

Vous l’aurez vu, il n’a quasiment rien manqué aux Bleus qui ont remporté leur plus large victoire face aux Gallois à Cardiff. Cela ressemble à une orgie après des matchs de disette et cela tombe à pic pour réconcilier la sélection avec son public, pour reconnecter tout un groupe avec son avenir. La voie nous semble ainsi tracée et l’on se rassure en regardant les partenaires de Grégory Alldritt revenir aux fondamentaux d’un rugby de possession marqué par l’envie et la générosité. Reste à confirmer et à tenir ces promesses, samedi à Lyon face à l’Angleterre. C’est à ce prix que le Tournoi 2024 ne sera pas le cimetière de nos illusions perdues.