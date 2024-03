Dans le duel entre La Rochelle et le Stade français, qui opposait les deux meilleures défenses de la division, c’est le dauphin maritime qui a brillé par son hermétisme. Tout en trouvant trois failles pour confirmer son retour au premier plan.

La question semblait incongrue il y a encore une poignée de jours. Avant qu’il ne (re) trouve ses standards et, par effet ciseau, pour la première fois de la saison, enfin une gueule de qualifiable. Le Stade rochelais est-il en mesure d’aller menacer le fauteuil de leader dans lequel est assis Paris depuis le début de la phase retour du Top 14 ? Toujours est-il qu’il pourrait commencer par lui chiper la première place d’un classement purement honorifique mais ô combien révélateur de l’état d’esprit d’une équipe : celui des meilleures défenses. À l’issue de cette 18e journée et ce "muraillico" dompté par le double champion d’Europe en titre, l’écart s’est réduit comme peau de chagrin. 309 points encaissés par les joueurs de la capitale, 313 par ceux de l’Atlantique. Féroce bataille. La dynamique actuelle est maritime.

En l’espace de six jours et deux réceptions capitales pour ses ambitions printanières, nul n’a aplati dans l’en-but rochelais. Ni le 23 de Clermont, ni celui de Paris. Dont les buteurs respectifs n’ont trouvé qu’une fois les perches. Six points encaissés en deux rencontres, la copie est belle pour la caravelle, après les cinquante-cinq cumulés sur les deux premières sorties du bloc. "À Lyon, il y a une statistique : 47 plaquages manqués, insiste un Jules Favre encore incrédule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 47 plaquages, c’est un truc de malade ! Contre Clermont, on en a raté 9 sur 105… Quand tu défends en reculant, c’est beaucoup plus compliqué. Chacun a su se remettre à sa place, moi le premier. J’ai arrêté de parler, d’expliquer le rugby à tout le monde et je fais ce que je sais faire. Quand tout le monde fait ça dans l’équipe, forcément, ça roule."

"Il faudra compter sur La Rochelle"

"C’est une question d’envie, abonde Thomas Berjon. C’est simple. Si tu ne mets pas d’envie en défense, tu te fais rouler dessus. On a juste rajouté ça." De l’envie et de "la concentration", complète Sean Dougall, membre du staff jaune et noir : "On a bien bossé sur les plaquages et les attitudes au contact ces deux dernières semaines, on a fait de super bons entraînements et on voit un transfert des performances sur le terrain. C’est notre niveau."

Six points encaissés pour, dans le même temps, 65 marqués. Un total de neuf essais tout aussi révélateur du changement de cap évoqué par Jules Favre. "On a su trouver les mots ces dernières semaines et remettre les choses à l’endroit. Chacun s’est regardé dans le miroir. Quand tu bats une équipe comme le Stade français qui était sur cinq victoires consécutives en 2024 en Top 14, ça fait du bien à la tête, sourit le centre, pas peu fier des troupes. On montre à tout le monde qu’on est encore dans la course. Il faudra compter sur La Rochelle. On est dans le top 6, on est là, on est lancés et j’espère qu’on ne s’arrêtera pas !"