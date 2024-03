Le Tongien avait pour mission de prendre le relais de Jeronimo De La Fuente au centre de l'attaque catalane face à Toulouse. Avec brio, il fut l'un des moteurs du succès face aux Haut-Garonnais, une bonne habitude pour ce joueur fiable en toutes circonstances.

Il avait un peu disparu des radars, empêtré dans une série de blessures handicapantes et chronophages à souhait. Un mollet récalcitrant, et le centre n'avait pas pu prétendre à la fin de la saison dernière. Depuis, une participation à la Coupe du monde avec son pays comme moment privilégié, tout en gardant en tête, un retour à soigner pour faire connaissance avec Franck Azéma et ses principes. Si le natif de Sydney a montré toute la meilleure volonté en écourtant ses vacances afin d'être au service du groupe, Afusipa Taumoepeau s'est montré patient, à l'écoute, disponible parmi une concurrence accrue pour accompagner son équipe et être le second centre inévitable.

Capitaine en fin de match

Titulaire indiscutable sous l'ère Arlettaz, les semaines de travail font leur effet. Face à Toulouse, il fut mis dans le vif du sujet rapidement, avec ce côté percutant et solide qui caractérise le Tongien. En héritant du brassard de capitaine en toute fin de rencontre, le staff des Sang et Or lui a témoigné sa reconnaissance. Franck Azéma ayant eu une attention particulière à son endroit après la rencontre, le citant parmi les joueurs importants de son collectif. Offensivement capable d'assumer cette fameuse continuité, doté d'arguments complétant certains registres, le centre n'est pas passé inaperçu face aux champions de France. Cela tombe plutôt bien, tant l'Usap aura besoin de ses forces vives pour demeurer encore en Top 14 la saison prochaine avec l'un de ses tauliers au club depuis la saison 2018/2019 en provenance du Castres Olympique.