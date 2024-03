En recevant le coleader biterrois, les dacquois avaient à cœur de se racheter de leur défaite à Valence (30-7) et de prouver qu’ils avaient définitivement leur place en Pro D2.

Le rugby a cela de spécial, que la vérité d’une semaine n’est pas toujours celle de la suivante. La semaine dernière, l’US Dax chutait lourdement chez le promu Valence-Romans 30 à 7, quand, dans le même temps, l’AS Béziers coleader infligeait la même correction à Brive (34-15). Autant dire que recevoir une équipe biterroise en pleine confiance donnait de sérieuses insomnies au staff et aux joueurs dacquois. En pareil cas, une préparation de match se fait presque d’elle-même. Pas d’échappatoire, l’équipe managée par l’ancien dacquois Pierre Caillet venait confirmer sa bonne forme dans les Landes. Mais le ressort de la peur, de l’orgueil et surtout du vécu collectif peut être puissant. À en croire les mots du manager Jean-Frédéric Dubois, ce ressort s’est détendu au-delà des rêves les plus fous : "Il y a tout eu dans ce match, de l’engagement, du contenu, de l’ambition et la chance qui sourit aux audacieux. Lors du briefing d’avant match je leur avais simplement exhorté de prendre un maximum de plaisir… Bon, je dois vous avouer que je ne pensais pas qu’ils en prendraient autant ! (rires)"

Un essai manqué qui lance la machine…

En effet, ce match pouvait être un moment charnière pour des Dacquois dans un ventre mou plutôt périlleux de cette Pro D2. C’est sans complexe que les coéquipiers du capitaine Jean-Baptiste Barrère ont attaqué ce match au sommet. L’entame est intense et serrée. C’est l’ancien Biterrois et vaillant capitaine dacquois qui aplatit le premier essai landais (10-3, 14e). Impuissants, les Héraultais résistent mais après une touche, le relais magistral de l’ailier Jope Naseara envoie son compère Théo Gatelier dans l’en-but… Mais le plaquage masqué d’un défenseur pousse le Dacquois à aplatir hors des limites et l’essai est refusé (27e).

Ce fait de jeu aurait pu scier les jambes du promu. Mais la force de persuasion du collectif landais renverse ce moment de doute, une minute plus tard, par l’essai d’équilibriste de l’arrière Duprat (17-6, 29e). La minute suivante, le scénario se corse pour les Biterrois avec le carton rouge pris par Sias Koen, suite à un déblayage dangereux. Déjà mal engagés dans ce match, les Biterrois vont voir les Landais complètement se libérer avec deux essais avant la pause (29-6, 32e et 37e). Le petit sursaut des visiteurs est passager, Dax enchaîne et surclasse le dauphin avec quatre autres essais d’envergure, dont deux du phénomène Jope Naseara. Cette folle soirée dacquoise aura vu le promu inscrire huit essais au solide coleader, pour boucler une huitième et prometteuse victoire d’affilée à domicile. L’objectif ambitieux du maintien n’est plus très loin.