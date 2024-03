Cette saison rouennaise est illisible. Auteurs de trois performances à domicile auréolées de trois bonus offensifs, les Normands montrent un jeu de qualité mais restent englués à la dernière place.

Dès les premières minutes, on a vu des lions en survie, déchaînés, mordants, emportant toutes les collisions, les mêlées. "On savait qu’il était essentiel de bien démarrer car à chaque fois, cela nous réussit. On a respecté les consignes. Nous sommes derniers, on n’a pas le choix ; on joue nos vies sur 80 minutes, on doit donc prendre les choses en mains. On a été connecté tout le long", confie Abdelkarim Fofana, le troisième ligne normand. Surtout, Rouen a été intelligent, mis sous pression en deuxième mi-temps, réduits à quatorze, Rouen a maîtrisé, sans s’emballer même quand Aurillac est revenu à quatre points. "On avait mis en place des choses, nous voulions aller chercher le bonus. Le staff est content des vingt-trois joueurs. L’équipe est restée maîtresse même quand elle "vendangeait", elle est retombée dans ses travers en début de deuxième mi-temps. On a pu compter sur nos leaders, sans s’enflammer. On revient un peu sur les autres, mais on a toujours l’obligation d’aller chercher des résultats à l’extérieur", confie Sébastien Tillous-Borde, le manager.

Homme dans le match qui l’opposait à son père (Roméo, entraîneur d’Aurillac, N.D.L.R.), Taylor Gontineac a fait une grosse performance, alors qu’il ne jouait plus trop ces derniers temps, il a tenu 78 minutes de haute intensité. "J’avais à cœur de faire un gros match. C’est un retour positif, je ne peux pas dire le contraire. Dans le combat et la connexion, on a été vraiment bons, on a su mettre le rythme, et on a géré nos temps faibles sans prendre trop de points. Maintenant il va falloir réussir à enchaîner des résultats positifs ", affirme le jeune Gontineac.

Maîtres du destin

Du côté de son père et des Aurillacois, ce résultat calme les ambitions de top 6 même si ça reste jouable. "Clairement, c’est un coup d’arrêt. Ce n’est pas le résultat que l’on espérait. C’est une deuxième lourde défaite après Dax. On rentre mal dans le match, on est méconnaissables, la mécanique s’est grippée. Après la mi-temps, les changements nous remettent dedans, mais on ne marque pas, donc là on ne peut rien espérer", confie, amer, le coach cantalien.Les vacances vont faire du bien à tout le monde, les deux équipes ont encore leur destin en mains, Rouen est revenu à six points du barragiste, et Aurillac dans le peloton luttant encore pour la sixième place. Pour l’un comme pour l’autre il ne faudra plus se manquer.