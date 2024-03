Après sa victoire bonifiée contre Agen, le CAB réintègre le top 6 à sept journées de la fin de la saison régulière et prouve qu’il est un candidat sérieux à la phase finale.

Cette saison, les Brivistes font les montagnes russes. Alternant le chaud et le froid, les bonnes séries et les passes plus difficiles, les hommes de Pierre-Henry Broncan ont terminé ce bloc de cinq matchs de la meilleure des façons face à Agen : un succès bonifié face à un concurrent direct à la phase finale. Grâce à cette victoire à cinq points, les Corréziens réintègrent les potentiels qualifiés. "Ça donne beaucoup de confiance de finir un bloc dans le top 6. Nous pouvons partir en vacances l’esprit un peu plus libéré, même si on sait que nos objectifs ne sont pas encore atteints", soulignait l’ouvreur Tom Raffy après coup. "Après notre dernière défaite (à Béziers 34-15, NDLR), nous étions très déçus et nous savions qu’il fallait changer des choses. Nous devions prouver que nous sommes là pour rivaliser pour le top 6 et aller en phase finale. C’est notre objectif. Il est toujours possible d’accéder au Top 14", relevait le numéro 8 gallois Ross Moriarty.

Un calendrier fait de confrontations directes

Mais pour cela, il faudra confirmer la belle prestation affichée contre Agen face à d’autres adversaires directs. Car sur les sept dernières journées de la phase régulière, les coéquipiers de Moriarty vont affronter… cinq prétendants à la phase finale (déplacements à Mont-de-Marsan, Dax et Vannes ; réceptions de Colomiers et Aurillac). "Le dernier bloc de la saison est évidemment important, poursuit le Diable Rouge. Nous devons continuer à nous améliorer en construisant sur cette victoire pour les prochains matchs."

Une victoire référence ? "Le contenu a été bon offensivement et défensivement. Nous avons vu beaucoup de vie sur le terrain, c’est très positif. Depuis que je suis là, c’est le match à domicile le plus abouti rugbystiquement", souligne Pierre-Henry Broncan. Toutefois pas d’emballement dans les rangs brivistes. "Maintenant que nous sommes dans le top 6, le plus dur va être d’y rester", prévient le talonneur Benjamin Boudou suivi par son manager : "Maintenant, le plus dur dans le sport de haut niveau, c’est d’être constant. Il faut chercher de la constance, redescendre sur Terre. C’est dur dans le rugby, après une belle performance, de renouveler cela une semaine après, donc c’est bien de ne pas jouer le week-end prochain." Une chose est sûre : il ne faut jamais enterrer le CAB… Il n’a pas dit son dernier mot.