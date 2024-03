Dominateurs dans les zones de combat, les Brivistes ont construit leur victoire face à Agen sur leur puissance physique.

Brive-la-Gaillarde n’a jamais aussi bien porté son nom cette saison que vendredi soir. Face à Agen et sous la pluie, dans des conditions difficiles, les Corréziens ont imposé une véritable épreuve de force à leurs adversaires, tant en conquête que sur les impacts dans chaque zone de combat. Et comme un symbole, toute la première ligne titulaire y est allé de son essai. Hugo Reilhes et Benjamin Boudou après des ballons portés efficaces à… dix joueurs – les trois-quarts fidjiens Asaeli Tuivuaka et Paula Walisoliso apportant toute leur puissance – ; Marcel Van der Merwe à la suite d’une belle combinaison toujours après touche. Ce qui avait pu manquer aux Brivistes à Béziers une semaine auparavant. "Félicitations à Arnaud (Méla) et son paquet d’avants qui marque deux essais sur ballons portés, saluait Pierre-Henry Broncan après la victoire des siens. Je crois qu’on a une arme très intéressante. On a des joueurs costauds, bons sur le secteur aérien. Il faut concrétiser ça quand on retombe au sol. Un essai sur ballon porté, ça compte autant qu’un essai après quatorze phases de jeu. C’était important que nos avants montrent la voie à toute l’équipe."

Et pour guider ce paquet d’avants, les Corréziens ont également pu compter sur un Ross Moriarty des grands soirs. Tranchant ballon en mains et percutant sur l’homme défensivement, l’international gallois (29 ans, 54 sélections) a livré sa plus belle prestation cette saison. "Je connais mon rôle dans l’équipe, et j’essaie de donner le meilleur de moi-même sur chaque match. Aujourd’hui (vendredi), ça a souri avec le résultat au bout. Mais la semaine dernière, malgré le résultat, j’avais également tout donné. J’ai toujours tout donné lors de chaque match."

Une confiance retrouvée ?

Et si les avants noir et blanc ont réalisé un match plein, les trois-quarts ont pu commencer à s’exprimer offensivement sur quelques actions notamment sur l’essai sur avantage de Mathis Ferté, son dixième cette saison. "On a une défense qui peut être solide, on le sait maintenant, un maul porté qui peut être costaud, une bonne mêlée. Après il faut y ajouter le jeu offensif. Un match comme celui de ce soir peut nous aider à grandir un peu", souhaitait le manager du CAB. "Nous n’étions pas forcément en confiance sur les derniers matchs, nous en avons retrouvé un peu contre Agen. Toute l’équipe a pris du plaisir. Il y a eu beaucoup de solidarité, les trois-quarts sont venus aider les avants pour marquer et vice-versa. Nous avons vraiment joué ensemble, donc forcément c’est positif", saluait de son côté le jeune ouvreur Tom Raffy (19 ans) qui monte en puissance semaine après semaine. Cette prestation "complète" pour reprendre les termes de ce dernier est en tout cas une bonne base de travail pour préparer le diptyque landais important (déplacements à Mont-de-Marsan puis Dax) après des vacances bien méritées.