Lancé dans une course ultra concurrentielle pour la sixième place, a parfaitement répondu au défi lancé par Mont-de-Marsan. A contrario, les Montois regrettent ce point de bonus défensif laissé en route, alors que les trois équipes devant avaient chuté.

Il y avait comme un parallèle intéressant, ce vendredi soir à Colomiers. Particulièrement après la rencontre. Patrick Milhet, manager du Stade montois, évoquait le contexte dans lequel intervenait cette défaite : "Le point de bonus défensif aurait été important pour la suite du championnat. C’est bien dommage car quand je vois les résultats de Béziers, Vannes et Aix, on avait tous les ingrédients pour être sur le haut de tableau. On va devoir repartir sur un bloc de cinq matchs où on sera tous à la lutte, avec des matchs pas anodins : réception de Brive, Dax et Biarritz." Côté columérin, le calendrier n’est pas plus léger après la trêve de deux semaines (Vannes, Agen, Brive, Nevers).

Mais cette victoire était d’autant plus importante que dans ce deuxième wagon, comportant les équipes à la lutte pour la sixième place, les choses avaient sacrément avancé. Jean Thomas se voulait pragmatique : "Le sans-faute était interdit depuis quelques matchs déjà. Il faut faire le plein de points à domicile, et encore ça ne suffira sans doute pas si on veut prétendre à la phase finale […] C’est très serré mais c’est aussi pour ça qu’on joue. Ce sont de beaux challenges. La qualification, si on l’obtient, n’en sera que plus belle."

"Un exploit individuel" et une belle réalisation collective

Colomiers rugby, comme un symbole, s’en est sorti grâce à trois axes qui en disent beaucoup sur sa saison : les entames de période, l’efficacité et la défense. Patrick Milhet l’a bien dit après le match : "Il nous a été difficile de mettre en place notre jeu face à une équipe de Colomiers qui possède les meilleurs plaqueurs de Pro D2. On avait vraiment le sentiment de taper contre un mur, en témoignent les nombreuses pertes de balles au contact. On a été un peu plus performant dans l’occupation en deuxième période, ce qui les a empêchés de jouer. Et notre défense a été très solide. Ça nous a permis de passer devant à la pause et de capitaliser sur la deuxième."

Du reste, c’est Rodrigo Marta qui incarne à merveille les deux premiers points. L’ailier international portugais, dès la 3e minute de jeu, prenait un petit intervalle à toute vitesse et allait marquer 60 mètres plus loin. "On a été assez opportuniste sur les actions, se réjouit l’entraîneur des avants Fabien Berneau. Le premier essai est vraiment un exploit individuel de Rodrigo, qui joue un duel dans une ligne défensive plutôt bien organisée. Il franchit, et se la fait tout seul sur la vitesse." Le second, fruit d’une pénalité jouée vite par Ugo Séguéla, après lequel quatre joueurs ont joué le ballon avec justesse, et conclu par le même demi de mêlée, témoigne de la confiance en hausse des joueurs à la Colombe. Et au vu des conditions climatiques, et du contexte autour de cette lutte à la phase finale, on ne peut que les féliciter.