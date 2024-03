Auteur du premier essai du match et impliqué sur les deux suivants, le numéro 8, une nouvelle fois excellent face à Montauban, a épaté la galerie vendredi soir.

On a souvent écrit, dans ces colonnes, tout le bien qu’on pensait de Temo Matiu, le jeune troisième ligne du Biarritz olympique. Sa nouvelle prestation XXL face à Montauban, vendredi dernier, ne nous laisse pas d’autre choix que d’en rajouter une couche. Le public d’Aguilera ne s’est d’ailleurs pas trompé, en le nommant logiquement homme du match, vendredi.

Dans cette rencontre de la peur face à Montauban, le numéro 8, qui a une nouvelle fois joué 80 minutes, a été le fer de lance de son équipe. Il a inscrit, en coin, le premier essai du match, où, tel un ailier, il a pris de vitesse ses vis-à-vis avant de tendre le bras (21e). Il a ensuite été impliqué sur les deux suivants, grâce à des courses incisives et une capacité à faire jouer après contact, qui a fait mouche. "Temo, c’est un véritable athlète, qui arrive à enchaîner les matchs. Il faut juste qu’il travaille sur sa lecture du jeu, a expliqué son coéquipier Simon Augry au coup de sifflet final. Il porte le ballon et a tellement de gaz qu’il avance à chaque fois, mais il pourrait faire encore plus briller les autres avec des petites passes, car les défenseurs se concentrent sur lui. Les passes après contact, il les a, mais avant contact, non. Il le sait. C’est là que se situe sa plus grosse marge de progression. Quand il aura progressé là-dessus, ce sera un extraterrestre."

Augry : "Largement le niveau pour l’étage au-dessus"

Pour Simon Mannix, souvent dithyrambique à son sujet, un autre aspect précis du jeu doit permettre au numéro 8 de franchir un nouveau palier. "Il doit être meilleur dans sa capacité à écouter ce qu’il se passe autour. Devenir un grand joueur, c’est répéter des choses simples en les faisant, à chaque fois, très bien. Temo fait des choses souvent exceptionnelles, mais il manque parfois de précision. Après, ça reste un jeune joueur avec beaucoup de talent, qui est à l’écoute et qui a envie de progresser. Pour un entraîneur, on ne peut pas demander plus…"

À Aguilera ou ailleurs, le fils de l’ancien international Legi Matiu (2 sélections) ne surprend plus personne. "Je l’avais vu jouer avec les espoirs, il y a deux saisons, racontait l’entraîneur de Montauban, "PP" Lafond vendredi soir. Il était déjà très intéressant. Là, il est impressionnant. Je pense qu’il sera en Top 14 la saison prochaine." Son partenaire dans le pack rouge et blanc, Simon Augry, abonde en ce sens. "Temo a largement le niveau pour aller jouer à l’étage au-dessus." Discret au quotidien, Matiu, qui faisant encore du basket il y a trois ans, a devant lui la voie royale pour un avenir au plus haut niveau. Reste à savoir, maintenant, sous quelles couleurs le troisième ligne, lié au Biarritz olympique jusqu’en 2025, découvrira les joutes du Top 14. Les sollicitations, qui arriveront tôt ou tard, ne manqueront pas.