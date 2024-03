Les Bleuets disputent leur dernier match de préparation avant le Festival des 6 Nations, ce samedi contre l’Angleterre, à Chalon-sur-Saône.

Quinze après l’équipe de France des moins de 20 ans, managée alors par Philippe Sella, des Bleus sont de retour à Chalon-sur-Saône. Et le succès, populaire, est déjà au rendez-vous, dans une région privée de match international de jeunes depuis France - Italie moins de 20 ans, en 2018, à Gueugnon (Saône-et-Loire). Les billets sont partis en deux jours et près de 6 000 personnes sont attendus au stade Léo-Lagrange pour soutenir les joueurs de Cédric Laborde.

Même si ce n’est qu’un match de préparation, l’affiche est belle. Ce n’est jamais anodin d’affronter les Anglais. "C’est toujours très solide, très fort sur les basiques, l’organisation défensive, la pression par le jeu au pied et les phases de conquête", rappelle le manager. Et les Bleuets ont une revanche à prendre. Pour leur entrée dans l’International Series, en Afrique du Sud, au mois d’août dernier, ils s’étaient fait "crunché" par la Rose (41-0). "C’était vraiment leur première sélection, contre une équipe très physique, tempère le coach, au sujet de ses joueurs. Ils ont été surpris mais avaient bien réagi quelques jours plus tard contre les Sud-Africains (victoire 37-24, N.D.L.R.)."

Du sang neuf

Pour ce deuxième match de préparation, après une victoire contre l’Italie (36-7), à Viadana, il y a deux semaines, vingt-six joueurs seront alignés, pour affiner la sélection pour les Festival des 6 Nations, programmé à Parme du 30 mars au 7 avril. L’effectif a été renouvelé de 50 % par rapport à l’affrontement contre les Transalpins, pour continuer la revue d’effectif avant l’établissement de la sélection définitive. "Les joueurs ne maîtrisent pas le processus de sélection. Ils ont juste à prendre du plaisir et à vivre une expérience collective la meilleure possible. Le reste appartiendra au sélectionneur et aux coachs. Il y a beaucoup de facteurs pris en compte pour constituer une équipe pour le Festival, qui n’est pas une fin en soi. Il y aura forcément quatorze déçus. Mais ils seront peut-être titulaires en moins de 20 ans. Léo Carbonneau ou Mathis Ferté, par exemple, n’avaient pas disputé le Festival et ont été très performants avec les Bleuets."

Collectivement, le manager attend de son équipe de confirmer sa capacité à jouer dans la défense, tout en se montrant plus disciplinée. Contre les Italiens, elle avait concédé dix pénalités en deuxième période. Ce serait sûrement rédhibitoire contre la Rose…