En quête de têtes d’affiche pour renforcer leur effectif, les dirigeants montpelliérains ont encore avancé ces derniers jours sur quelques dossiers majeurs. Billy Vunipola et Sevu Reece sont pistés.

Billy Vunipola sera-t-il montpelliérain la saison prochaine ? Comme révélé dans ces colonnes lundi, le troisième ligne centre international anglais (31 ans ; 75 sélections) - en fin de contrat aux Saracens - est dans le viseur du MHR. à tel point qu’un entretien en visio avait été programmé en début de semaine entre les deux parties. Celui-ci a bien eu lieu en soirée et le directeur du rugby Bernard Laporte a assuré au joueur les grosses ambitions du club et, outre son cas, l’intention de frapper fort sur le marché des transferts.

Aucune offre n’a encore été transmise à l’intéressé (à l’heure où nous bouclons ces lignes) mais ce dernier n’aurait pas été insensible au discours de l’ancien président de la FFR. Ce serait en tout cas un énorme coup, symbole de la nouvelle dimension que ce dernier veut donner à l’équipe héraultaise, d’autant que le dossier de l’ouvreur sud-africain des Sharks Curwin Bosch (26 ans ; 2 sélections), ouvert depuis plusieurs semaines, semble bien avancé. En interne, certains sont en tout cas optimistes. Sa signature ouvrirait-elle la porte à un départ anticipé de Louis Carbonel, qui n’y est pas opposé malgré un contrat qui va jusqu’en 2025 ?

Du côté du MHR, on assure qu’il sera toujours là lors de l’exercice à venir. Aussi, Montpellier veut clairement attirer un grand nom dans sa ligne de trois-quarts. Après avoir vu le centre international écossais Huw Jones et la star australienne du XIII Joseph Manu lui filer sous le nez, le premier ayant prolongé à Glasgow et le deuxième s’étant engagé au Japon, les décideurs héraultais auraient transmis une proposition à l’international anglais Manu Tuilagi (32 ans ; 59 sélections), comme indiqué par L’Équipe. Aussi sur les tablettes de Perpignan, il est en fin contrat à Sale. Surtout, le MHR continue son opération séduction avec l’ailier all black Sevu Reece (27 ans ; 23 sélections) et conserve un bon espoir d’attirer la bombe des Crusaders.

Foursans à Agen, c’est presque fait

En ce qui concerne l’effectif actuel, et comme évoqué à plusieurs reprises dans ces colonnes, plusieurs joueurs ne seront pas conservés, à l’instar de Grégory Fichten et Clément Doumenc. D’autres, pourtant sous contrat, sont poussés vers la sortie. C’est le cas du pilier Titi Lamositele, qui rejoindra les Harlequins, ou de l’ailier George Bridge, qui a aussi des touches en Angleterre, tel que révélé par nos soins lundi. Pour l’ouvreur Louis Foursans (22 ans), engagé jusqu’en 2025, il va bien être libéré. Selon nos informations, sa signature à Agen est imminente. Enfin, le troisième ligne Alexandre Bécognée (27 ans) et le trois-quarts centre Thomas Darmon (25 ans), respectivement sous contrat jusqu’en 2027 et 2026 mais peu utilisés ces dernières semaines, se posent forcément des questions sur leur avenir.