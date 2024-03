Les Brivistes pêchent parfois en zone de marque et peinent à concrétiser leurs temps-forts. Face à Agen, ils vont passer un nouveau test important en vue du top 6.

Les chiffres sont parlants. À Béziers jeudi dernier, les Brivistes ont tenu le ballon plus des deux tiers du match, et ont passé plus de 60 % du temps dans la moitié de terrain héraultaise… pour finalement s’incliner 34-15. Un manque d’efficacité criant que les hommes de Pierre-Henry Broncan ont payé un lourd tribut. S’ils ont souvent réussi à entrer dans les 22 mètres biterrois par des séquences offensives de qualité, leur attaque est devenue soudainement stérile à l’approche de l’en-but adverse. "Dans cette zone, les défenses sont denses avec quatorze ou quinze joueurs sur la même ligne. De notre côté, nous avons manqué de précision, de confiance, et parfois de patience. Il y a pu avoir de la précipitation", relève le manager briviste.

Un retard à combler

Avec un entraîneur de l’attaque, Bruce Reihana, arrivé en cours de préparation l’été dernier, les Noir et Blanc ont déjà pris un peu de retard sur leurs adversaires. Un retard que Pierre-Henry Broncan et son staff cherchent à combler en pleine saison, alors que la phase finale approche et que le CAB n’est pas encore certain d’y figurer. Mais comment remédier à ces problèmes de réalisme ? "Aujourd’hui, l’état d’esprit est bon, les joueurs sont en forme, ce n’est pas le soucis, rassure "PHB". Mais nous avons trop de lacunes collectives qu’il faut arriver à gommer. Nous faisons beaucoup de retours vidéo avec eux, de travail collectif pour essayer d’élever le niveau. Il faut que l’on soit focus sur nous et notre exécution des tâches. L’exécution, c’est un tout.

Quand on parle d’une touche, ça part du lanceur jusqu’au dernier joueur qui touche le ballon. Entretemps, il y a les lifteurs, les sauteurs, les relayeurs… Il faut que chacun exécute correctement les gestes techniques et regarde en face pour essayer de faire les bons choix. Nous, le staff, devons les aider là-dessus dans la semaine, les entraîner sous pression pour qu’ils prennent les décisions le plus rapidement possible. On a toujours des soucis de lecture de jeu ou d’exécution. Il faut que l’on progresse là-dessus." Après une semaine sérieuse et de qualité, les joueurs doivent retranscrire cela en compétition, qui plus est face à un concurrent direct au top 6. Avec un vœu de Pierre-Henry Broncan : "Qu’on se lâche un peu plus."