Qui dit lundi, dit nouveau XV de la semaine ! En même temps que son retour avec Toulouse, Emmanuel Meafou fait aussi son retour dans le XV type de la 17ème journée de Top 14. Les Rochelais Georges-Henri Colombe, Tawera Kerr-Barlow, ou encore Brice Dulin sont aussi récompensés.

Comme chaque semaine, 15 joueurs sont à l'honneur dans le XV de la semaine. Une 17e journée de championnat riche en enseignements avec les larges succès du Stade toulousain face à Castres et de La Rochelle face à Clermont, mais aussi la victoire à l'extérieur de Montpellier sur la pelouse d'Oyonnax.

Georges-Henri Colombe (La Rochelle), Emmanuel Meafou et Pierre-Louis Barassi (Toulouse) et Nicolas Depoortere ont brillé juste avant de rejoindre l'équipe de France à Marcoussis pour préparer le 4e match du Tournoi des 6 Nations. Parmi les joueurs distingués, on retrouve aussi Sekou Macalou, boudé par le staff français mais de retour à son meilleur niveau avec le Stade français.